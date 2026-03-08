Boca ya tiene equipo para jugar con San Lorenzo: la formación que probó Úbeda

Esta mañana, Boca se entrenó en La Bombonera y todo indica que el entrenador Claudio Úbeda repetirá el equipo que viene de una actuación convincente ante Lanús para enfrentar el miércoles a San Lorenzo.

Bajo la premisa de que “equipo que gana no se toca”, el técnico dejó señales claras en la práctica formal realizada en el estadio xeneize. El parate del fin de semana le permitió trabajar con más tiempo sobre una formación que empieza a salir de memoria y que se perfila para afrontar un partido de peso.

En el arco volverá a estar Agustín Marchesín. La defensa mantendría la estructura que se consolidó en los últimos meses, con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, una línea que le dio solidez al equipo en el último tramo de competencia.

En el mediocampo, el eje volverá a ser Leandro Paredes, acompañado por el despliegue de Santiago Ascacíbar y el buen momento de Milton Delgado, quien se ganó su lugar en el equipo tras sus últimas actuaciones. La idea es sostener el equilibrio en la mitad de la cancha sin resignar recuperación ni dinámica.

En ataque, Úbeda volvería a apostar por el tridente que tuvo protagonismo en la goleada en la Fortaleza. El juvenil Tomás Aranda se mantendría como titular junto a Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

La inclusión de Aranda ratifica la intención del técnico de sostener una propuesta ofensiva en casa, en contraste con planteos más conservadores que Boca había mostrado en otros partidos como local.

El plantel volverá a entrenarse lunes y martes para ultimar detalles, aunque el panorama parece claro. Si no aparecen imprevistos, el once que goleó en el último compromiso volverá a salir a la cancha el miércoles a las 19.45 para recibir al Ciclón.