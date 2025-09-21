De no creer: Boca lo ganaba 2-0, se durmió y Central Córdoba casi lo da vuelta: 2-2 en La Bombonera

Boca tenía una noche tranquila y estaba 2-0, pero se quedó, terminó 2-2 y así se retiró la de la cancha. (FBaires)

Boca tuvo todo para ganar y ser puntero, pero se durmió y Central Córdoba pasó por caja. Del 2-0 en una hora tranquila y con momentos de alto vuelo, pasó a las dudas y el 2-2 dejó un sabor muy amargo.

El inicio del Xeneize fue muy prometedor, de los mejores en los últimos meses. Arrinconó a su rival, llegó por los costados y rápidamente tuvo ocasiones para romper el cero. Le faltó puntería, pero con Lea Paredes como eje y buenas producciones de Brian Aguirre y especialmente Milton Giménez, hizo los méritos para empezar a quedarse con la victoria.

La visita reaccionó después de los 30 y tuvo un par de córners que pudieron complicar, pero la defensa y Agustín Marchesín también tuvieron un buen comienzo en La Bombonera.

El Xeneize, que siempre fue al frente, tuvo su premio. Paredes mandó uno de esos precisos tiros de esquina, Giménez ganó de arriba y Rodrigo Battaglia la empujó al gol. El público se sacó las ganas, cantó como nunca y así se cerró un primer tiempo más que positivo, con buen nivel y arriba en las cifras.

Florentín anotó el descuento que le dio vida al Ferroviario. (FBaires)

Un segundo tiempo de locos

El complemento arrancó con todo y también con sorpresas. Es que Boca encontró el 2-0 y cuando maquinaba con armar un festival, Central Córdoba anotó el descuento. La Bestia Merentiel puso el segundo con una gran definición de frente al arco; Omar De Felippe metió un triple cambio y la respuesta fue inmediata, porque en la primera clara, José Florentín aprovechó un quedo en la última línea local y achicó.

La calidad de Paredes, esta vez, no alcanzó. (FBaires)

Lejos de aflojar, el Ferroviario fue al frente y complicó a un Boca que sintió el golpe y se quedó sin fútbol. Una vez más no funcionó el ingreso de Alan Velasco y los delanteros ya no tuvieron el peso del arranque.

Así, el empate estaba al caer. Y cayo. Fue con un golazo de Iván Gómez a la salida de un córner, ante un Marchesín que nada pudo hacer. Fue 2-2 y silencio en La Bombonera.

Las formaciones

Boca (2): Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Miguel Russo

Central Córdoba (2): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; José Florentín, Matías Vera; Matías Perelló, Iván Gómez, Matías Godoy; y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe

Goles: PT 40 Rodrigo Battaglia, ST 11 Miguel Merentiel, 18 José Florentín, 38 Iván Gómez

Estadio: La Bombonera

