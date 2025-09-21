El clásico entre Petrolero y Alianza en Plaza Huincul se suspendió por incidentes

El clásico entre Petrolero y Alianza fue suspendido por incidentes en Plaza Huincul. (Foto: Gentileza 299 Deportes)

La novena fecha del Oficial de Lifune se vio empañada por los incidentes en el clásico entre Petrolero y Alianza en Plaza Huincul que no pudo terminar.

Un sector del público de la parcialidad del Naranja arrojó piedrazos al campo de juego y el entrenador del Celeste, Jorge Lencina, recibió el impacto de uno de los proyectiles por lo que debió ser internado en observación, de acuerdo a lo que informó el club.

El entrenador recibió golpes de piedras en la espalda y el omóplato y sufrió un traumatismo de tórax. Afortunadamente, ninguno de los proyectiles le pegó en la cabeza y solo quedó dolorido por el golpe.

Petro lo ganaba 1 a 0 con un gol de David Rojas y el Gallo lo empató de manera agónica con un tanto de Braian González. El empate sobre el final derivó en los incidentes y el árbitro lo suspendió antes de que se complete el tiempo de descuento.

Mientras tanto, Independiente de Neuquén amplió su ventaja en la cima al derrotar 3 a 1 a Unión Vecinal con goles de Julián Martín, Hernán Azaguate y Maximiliano Carrasco.

Los demás resultados de la fecha fueron: Patagonia 4 – Centenario 1, Maronese 0 – Don Bosco 1 y Pacífico 0 – San Lorenzo 2. Hoy completan Deportivo Rincón contra San Patricio.

Independiente llegó a 22 puntos y le sacó 6 a Alianza que quedará con 16 si el árbitro da por finalizado el 1 a 1 ante Petrolero. Maronese está tercero con 15 y San Patricio podría quedar escolta con 17 si le gana a Rincón.