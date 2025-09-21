El clásico entre Petrolero y Alianza en Plaza Huincul se suspendió por incidentes
Parte del público de Petrolero arrojó piedras al campo de juego y el clásico con Alianza no se pudo terminar por el Oficial de Lifune. El técnico del Gallo, Jorge Lencina, recibió el impacto de uno de los proyectiles en la espalda.
La novena fecha del Oficial de Lifune se vio empañada por los incidentes en el clásico entre Petrolero y Alianza en Plaza Huincul que no pudo terminar.
Un sector del público de la parcialidad del Naranja arrojó piedrazos al campo de juego y el entrenador del Celeste, Jorge Lencina, recibió el impacto de uno de los proyectiles por lo que debió ser internado en observación, de acuerdo a lo que informó el club.
El entrenador recibió golpes de piedras en la espalda y el omóplato y sufrió un traumatismo de tórax. Afortunadamente, ninguno de los proyectiles le pegó en la cabeza y solo quedó dolorido por el golpe.
Petro lo ganaba 1 a 0 con un gol de David Rojas y el Gallo lo empató de manera agónica con un tanto de Braian González. El empate sobre el final derivó en los incidentes y el árbitro lo suspendió antes de que se complete el tiempo de descuento.
Mientras tanto, Independiente de Neuquén amplió su ventaja en la cima al derrotar 3 a 1 a Unión Vecinal con goles de Julián Martín, Hernán Azaguate y Maximiliano Carrasco.
Los demás resultados de la fecha fueron: Patagonia 4 – Centenario 1, Maronese 0 – Don Bosco 1 y Pacífico 0 – San Lorenzo 2. Hoy completan Deportivo Rincón contra San Patricio.
Independiente llegó a 22 puntos y le sacó 6 a Alianza que quedará con 16 si el árbitro da por finalizado el 1 a 1 ante Petrolero. Maronese está tercero con 15 y San Patricio podría quedar escolta con 17 si le gana a Rincón.
