Boca recibe a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura: formaciones, hora y TV

Exequiel Zeballos es una de las grandes figuras del Xeneize y será titular ante Talleres.

Este domingo a partir de las 20, Boca recibirá a Talleres en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. El vencedor se enfrentará al ganador del duelo entre Vélez y Argentinos Juniors. El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino.

Boca intentará estirar su racha de cuatro victorias consecutivas ante Talleres, dirigido por Carlos Tévez, que dejó atrás los fantasmas del descenso y llega en levantada. De los últimos nueve encuentros, el conjunto cordobés solo perdió uno.

Es la segunda vez que Tévez enfrenta a Boca como entrenador. La primera fue también en La Bombonera, el 17 de agosto de 2022 por la fecha 17 del campeonato, en un partido que terminó 0-0, con un penal errado por cada equipo.

Cómo llegan al encuentro

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento. Además de la última victoria ante Tigre por 2-0 con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, antes ganó tres partidos consecutivos ante Barracas Central, Estudiantes y River Plate, mostrando buenos pasajes de juego. Úbeda, que definió a su equipo como «serio», repetiría la misma formación que inició ante el Millonario.

El Xeneize terminó puntero de la Zona A con 29 puntos y fue el equipo más goleador del Torneo Clausura, con 28 goles, muy por encima de sus perseguidores, que sumaron 20 tantos.

Por su parte, Talleres finalizó octavo en la Zona B, siendo el último clasificado. Tévez asumió a mitad de año con un objetivo claro: mantener al equipo en Primera División. El conjunto cordobés fue de menos a más y logró la clasificación mostrando un mejor juego que el que lo llevó a las últimas posiciones en los primeros meses del año.

El último partido de Talleres terminó 0-0 ante Instituto, y de los últimos nueve encuentros solo perdió frente a River por 0-2.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Hora: 20:00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.