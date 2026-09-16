Boca sigue en la Copa Argentina: el Tribunal rechazaría la protesta de Vélez

Boca se impuso en la tanda de penales ante Vélez en el Kempes y clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. (Foto: FOTOBAIRES)

La novela entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina tendría su capítulo final en las próximas horas. Según anticipó este miércoles el diario Olé, el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazará la protesta presentada por el Fortín por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido.

De esta manera, el Xeneize conservaría la clasificación que consiguió en la cancha, luego de imponerse en la tanda de penales tras el empate 1-1, y disputaría los cuartos de final ante Racing. El encuentro está programado para el domingo 27 de septiembre, durante la fecha FIFA, en el Gigante de Arroyito de Rosario.

El reclamo de Vélez se originó porque Boca incluyó en la planilla a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, cuando el reglamento permite cinco extranjeros. Los primeros tres fueron titulares, Valencia y Palacios ingresaron durante el partido, mientras que Romero permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.

Ese último punto sería determinante para la resolución. De acuerdo con la información publicada por Olé, el Tribunal considera que hubo un error administrativo e involuntario al confeccionar la planilla, pero que la presencia del sexto extranjero entre los suplentes no generó una ventaja deportiva para Boca.

Además, el organismo tendría en cuenta un antecedente reciente del fútbol femenino. En el partido entre Lanús y Belgrano, el conjunto cordobés realizó seis cambios, uno más de los permitidos. Si bien el Tribunal constató la infracción, entendió que no correspondía quitarle los puntos y mantuvo el resultado 3-1 a favor de Belgrano, aunque aplicó una multa económica al club.

El fallo oficial sería publicado mediante el boletín de la AFA entre la última hora del jueves y el viernes, según los tiempos que demande la redacción de los fundamentos. De confirmarse, Boca recibiría una multa económica pero continuará en la Copa Argentina y se medirá con Racing por un lugar en las semifinales.