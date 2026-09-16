Fullone sobre las elecciones 2027: «tenemos que modernizar y transparentar todo el sistema político»

De cara a los comicios de 2027, el senador nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Enzo Fullone, planteó la necesidad de encarar una reforma electoral integral orientada a estructurar un sistema “más simple, transparente y con menos privilegios para la política”. En esa línea, respaldó la eliminación de las PASO y sostuvo que las elecciones no deben utilizarse para que las agrupaciones diriman sus disputas internas a costa del tiempo y los recursos públicos.

“En 2027 no podemos hacer votar a los argentinos una y otra vez para resolver internas partidarias. Las elecciones tienen que servir para que la sociedad elija quién quiere que la gobierne, no para que los partidos resuelvan sus propias internas a costa del tiempo y los recursos de los argentinos”, sostuvo Fullone.

El legislador remarcó que el debate sobre la suspensión de las elecciones primarias debe articularse con la aprobación de la Ficha Limpia y la incorporación de herramientas tecnológicas que refuercen los mecanismos de fiscalización.

Digitalización de afiliaciones y trazabilidad del financiamiento

Entre los ejes centrales de la propuesta, Fullone impulsó la digitalización de los trámites partidarios para garantizar la transparencia en los padrones de afiliados. “Además de terminar con las PASO y avanzar con Ficha Limpia, tenemos que modernizar y transparentar todo el sistema político. Las afiliaciones partidarias tienen que poder hacerse de manera digital, segura y verificable, para que cada ciudadano sepa dónde está afiliado y pueda decidir libremente su pertenencia política”, afirmó.

A su vez, el senador hizo hincapié en la necesidad de aplicar un control riguroso sobre los fondos destinados a las actividades de proselitismo. “Tenemos que saber quién aporta, cuánto aporta y de dónde sale cada peso que llega a una campaña. La trazabilidad de los aportes tiene que ser total, con mecanismos digitales que permitan controles efectivos y reduzcan al mínimo cualquier posibilidad de financiamiento irregular”, señaló.

Por último, Fullone subrayó que la discusión legislativa no tiene que limitarse a una revisión del calendario electoral, sino que debe enfocarse en modificar las dinámicas operativas de la clase política.

“Necesitamos menos privilegios para la política y más respeto por la sociedad. Cada peso que se utiliza para sostener el sistema político tiene que estar sometido a controles, y cada afiliación y cada aporte de campaña tiene que ser transparente y verificable”, concluyó, tras indicar que la agenda del espacio oficialista mantendrá como norte “devolverle protagonismo al ciudadano y terminar con aquellas prácticas que hacen que la política se mire a sí misma”.