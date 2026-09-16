Trump disparó contra la Fed tras subir las tasas de interés de Estados Unidos: «Deberían ser del 1% o menos»

Con información de Associated Press.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes críticas y exigió una baja inmediata en los costos de endeudamiento luego de que la Reserva Federal (Fed) decidiera elevar su tasa de interés de referencia por primera vez desde 2023. A través de un enérgico mensaje en sus redes sociales, el mandatario desafió públicamente la política monetaria del banco central, que busca contener una inflación persistente a apenas siete semanas de las elecciones de medio término.

La autoridad monetaria anunció un incremento de un cuarto de punto, llevando la tasa clave a un nivel cercano al 3,9%, con proyecciones oficiales que indican que podría alcanzar el 4,1% hacia finales de este año.

Esta decisión, que impactará directamente en el encarecimiento de hipotecas, préstamos para vehículos y tarjetas de crédito, marca el primer gran contrapunto entre el mandatario y el actual titular de la Fed, Kevin Warsh, a quien el propio Trump designó en el cargo en mayo pasado.

El reclamo de Trump: «Bajen las tasas y rápido»

A través de una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense no ocultó su descontento con el rumbo adoptado por la Fed y reclamó un drástico cambio de timón. «Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1% o menos, porque somos el mejor crédito del mundo, POR LEJOS», disparó Trump.

En su descargo, el presidente vinculó la política monetaria con su visión comercial y económica: «¡Nuestro país está EN AUGE con nuevas inversiones! Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit, que son la mayoría, ganaríamos, al menos, 1,5 billones de dólares al año«, aseguró.

Además, remarcó que la palabra déficit «no es más que una palabra elegante para PÉRDIDA» y concluyó con una exigencia tajante: «Estamos ‘cargando’ a casi todos los países del mundo, y eso no puede continuar más. ¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y RÁPIDO!«.

Las declaraciones confirman las presunciones de la Casa Blanca. Días atrás, el principal asesor económico del presidente, Kevin Hassett, había anticipado que Trump «no iba a estar súper contento» con un eventual aumento de las tasas, aunque había confiado en que el presidente respetaría la independencia de Warsh al frente de la entidad.

La postura de la Fed y el impacto de la guerra con Irán

Lejos de ceder a la presión presidencial, Kevin Warsh brindó una conferencia de prensa con un marcado tono restrictivo sobre la política monetaria. “La pura verdad es que la inflación está demasiado alta y lo ha estado durante demasiado tiempo”, sentenció el jefe del banco central, quien remarcó que como director actuaría como un «actor independiente».

Según la medida preferida de la Fed, la inflación subyacente —que excluye los volátiles precios de alimentos y energía— se ubicó en 3,3% en julio, muy por encima del objetivo histórico del 2%.

Warsh explicó que hay pocas señales de que la economía se esté enfriando, un diagnóstico respaldado por el reciente salto del 1,2% en las ventas minoristas de agosto y las fuertes inversiones corporativas en centros de datos de inteligencia artificial que presionan los precios.

Sin embargo, el factor decisivo para retomar la suba de tasas fue el escenario internacional. El titular de la Fed reconoció que la reanudación de los combates entre Estados Unidos e Irán elevó los precios promedio del combustible más de un 7% en apenas un mes, amenazando con propagarse por el resto de la economía. “No hay forma de esconderse de los focos de tensión en todo el mundo”, advirtió.

Si bien la mayoría de los economistas espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en su próxima reunión de finales de octubre (a solo una semana de los comicios legislativos), los analistas de Wall Street ya dan casi por descontado un nuevo incremento para el mes de diciembre.