Eclipse solar 2027: los puntos de Río Negro desde donde se podrá ver el “anillo de fuego”

El 6 de febrero de 2027, la costa atlántica de Río Negro será escenario de un eclipse anular de Sol que coincidirá con el fin de semana de Carnaval y promete generar un importante movimiento turístico. Durante el fenómeno, la Luna cubrirá cerca del 96% o 97% del Sol y dejará visible un borde luminoso conocido como “anillo de fuego”.

Río Negro se prepara para el eclipse anular de 2027

El eclipse comenzará alrededor de las 10.30 y finalizará cerca de las 13.50, mientras que el máximo se producirá poco después del mediodía. A diferencia de un eclipse total, no habrá oscuridad completa, sino una disminución de la luz y una penumbra grisácea durante algunos minutos.

La franja de anularidad atravesará localidades como El Cóndor, La Lobería, Las Grutas, San Antonio Oeste, Puerto del Este y Playas Doradas. También incluirá Sierra Grande, Arroyo Verde, Conaniyeu y Guardia Mitre, uno de los puntos destacados para la observación por su ubicación e infraestructura. Allí la anularidad durará unos 7 minutos y 43 segundos.

En Las Grutas, el divulgador científico y especialista en astroturismo Denis Martínez anticipó meses atrás a RÍO NEGRO que el momento del “anillo de fuego” se extenderá durante unos 7 minutos y 33 segundos. El máximo del fenómeno alcanzará los 7 minutos y 50 segundos, una duración particularmente extensa.

El evento también despierta interés entre científicos, fotógrafos y aficionados que viajan específicamente para observar eclipses. En ese sentido, Río Negro suma el fenómeno a una creciente oferta de astroturismo, favorecida por sus cielos con baja contaminación lumínica.

La observación deberá realizarse exclusivamente con filtros y protección ocular adecuados, ya que el Sol no podrá mirarse directamente en ningún momento del eclipse.