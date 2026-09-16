Fuerte choque entre dos camiones sobre la Ruta 22: un conductor fue trasladado al hospital de Roca

Un fuerte choque entre dos camiones ocurrió este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 22 a la altura de Guerrico. En el lugar trabaja personal médico, Policía y bomberos voluntarios de Roca. La colisión tuvo lugar un kilómetro al oeste del semáforo de la calle Félix Heredia. El conductor de uno de los camiones fue trasladado al hospital López Lima.

El accidente ocurrió alrededor de las 16.30 en sentido a Roca cuando un camión Mercedes Benz impactó de atrás a un camión modelo Iveco. Según las primeras informaciones, el conductor del primer vehículo, un joven de 26 años, fue asistido por personal de salud y- pese a los golpes- se encontraría en buen estado general de salud. Se supo que el hombre fue trasladado de manera preventiva al hospital zonal de Roca.

Desde el Hospital Francisco López Lima indicaron que al paciente se le están realizando estudios de rayos X mientras permanece con un collarín para estabilizar la zona afectada. Se encuentra lúcido y, por el momento, continuará en observación a la espera de otros estudios pertinentes.

Foto: Franco Urchipía

A causa del impacto, el camión Mercedes Benz sufrió daños totales en su frente. En el lugar se despliega un operativo que genera demoras sobre la ruta. El tránsito comenzó a liberarse cerca de las 18 hs cuando derivaron la circulación de vehículos por la banquina.

Desde el cuerpo de Seguridad Vial indicaron a este medio que el siniestro ocurrió precisamente en el kilómetro 1180 cuando ambos vehículos circulaban desde «Allen a Roca». Hasta el momento, solo se habrían registado daños materiales.