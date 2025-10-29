Boca tendría definido al reemplazante de Leandro Paredes contra Estudiantes

El campeón del mundo llegó a la quinta amarilla contra Barracas y no jugará ante Estudiantes. Foto: FOTOBAIRES Fecha 12 Torneo Clausura Liga Profesional.

Boca atraviesa una semana feliz: la victoria clave ante Barracas Central le devolvió la sonrisa y lo depositó de nuevo en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, una de las metas del semestre.

El único inconveniente que dejó el triunfo contra el Guapo fue la suspensión de Leandro Paredes, el jugador emblema del Xeneize, quien recibió la quinta tarjeta amarilla y no podrá ser parte del equipo del próximo domingo frente a Estudiantes.

La situación cúlmine que atravesaba el volante de la Selección Argentina había sido un tema de agenda: de no haber visto la tarjeta amarilla por un cruce con Iván Tapia habría jugado condicionado contra el Pincha, con la posibilidad de recibir una eventual amonestación que lo dejara marginado del Superclásico ante River del 9 de noviembre próximo.

En pocas palabras, Boca perderá a su mejor futbolista pero sufrirá su ausencia en el momento justo: podrá jugar sin problemas en el duelo clave contra River, por peso propio del partido y porque acaba de relegarlo a puestos de repechaje de la Libertadores en la dura pelea de la Tabla Anual.

El reemplazante de Paredes ante Estudiantes sería otro jugador de experiencia: nada menos que Ander Herrera, el hombre que recuperó cierta regularidad tras las lesiones musculares y que acumula cuatro partidos consecutivos desde el banco de suplentes, en un nivel creciente que tuvo un pico máximo en el segundo tiempo ante Barracas Central.

El mediocampista español le ganaría la pulseada al chileno Williams Alarcón, quien tenía el visto bueno del técnico Claudio Úbeda pero que perdió terreno en los últimos días y, sobre todo, luego de ser reemplazado en el segundo tiempo frente al Guapo.

Herrera sería el acompañante en la mitad de la cancha de Milton Delgado, quien se desenvolvió con total naturalidad en su regreso a la titularidad por el lesionado Rodrigo Battaglia, el cinco habitual junto con Paredes.