Cerúndolo ganó y Ugo Carabelli luchó pero no pudo con Zverev en el Masters 1000 de París

Este miércoles se jugaron los partidos de 2° ronda en el Masters 1000 de París, el último de la categoría en la temporada. Con un saldo agridulce, solo queda un representante argentino en el torneo.

En primer turno, Cerúndolo derrotó a Miomir Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6, en 2 horas y 26 minutos de juego. En un partido difícil, el argentino estuvo firme en su servicio en el primer set. Cuando parecía que el serbio le quebraría en el octavo game, la mejor raqueta nacional se hizo fuerte con su saque y salvó dos breaks points en contra. Luego, quebró el servicio de su rival y se quedó con el primer parcial.

En la segunda manga, el nivel de Cerúndolo bajó considerablemente. Sufrió dos quiebres, tuvo 15 errores no forzados y no pudo aprovechar las 3 chances de break. El tercer set estuvo lleno de dramatismo: Kecmanovic levantó un match point en contra y le quebró el servicio cuando el argentino sacaba para partido. Ya en el tiebreak, el bonaerense sacó una considerable diferencia y se llevó un complicado partido.

De esta forma, Cerúndolo llegó a los 45 triunfos en Masters 1000 en su carrera. En octavos de final tendrá una difícil parada: su rival será el vencedor del duelo entre Jannik Sinner y Zizou Bergs. El italiano, 2° del mundo, parte como favorito en el torneo, tras la eliminación de Carlos Alcaraz.

Ugo Carabelli peleó, pero no pudo dar el batacazo contra Zverev

Camilo Ugo Carabelli tuvo una parada muy brava en el Masters 1000 de París. Por la 2° ronda, se midió frente a Alexander Zverev, número 3 del mundo. A pesar de tener un gran nivel, cayó por 6-7, 6-1 y 7-5 y se despidió del torneo plantándole cara a uno de los mejores del planeta

En un primer set muy parejo, donde ninguno tuvo chances de quiebre, el argentino marcó la diferencia en el tiebreak, donde sumó tres puntos seguidos y se llevó el primer parcial, ante la sorpresa de todo el Court Central.

Ya en la segunda manga, Zverev demostró su jerarquía, y con dos quiebres, llevó el partido al último set. Allí, el argentino volvió a demostrar un buen nivel. En el cuarto game, le quebró al alemán por primera vez en el partido. Rapidamente, Zverev recuperó el break y todo se igualó nuevamente. El punto clave del encuentro fue cuando Ugo Carabelli sacaba 5-5 y 40-15. El argentino no pudo cerrar el game con su servicio, le quebraron y fue derrota por 7-5.