Con un nuevo formato, las dirigidas por Germán Portanova se llevaron un valioso empate de Montevideo en la Liga de las Naciones. Los detalles.

La Selección Argentina femenina igualó agónicamente con Uruguay por las eliminatorias al Mundial 2027

La Selección Argentina empató 2-2 frente a Uruguay por la 2° fecha de la Liga de las Naciones de CONMEBOL. El partido se disputó en el estadio Centenario, ubicado en Montevideo.

En un encuentro repleto de emociones, la albiceleste comenzó abajo en el marcador. A los 34 minutos, Stephanie Lacoste ejecutó un tiro libre, la arquera Solana Pereyra salió mal y la central uruguaya terminó marcando desde lejos. El empate llegó al comienzo de la segunda mitad: Maricel Pereyra aprovechó un rebote y convirtió con una volea desde afuera del área que se coló en el palo derecho de la golera uruguaya.

Nuevamente, un error defensivo permitió que Uruguay se volviera a poner al frente en el marcador. Sophia Braun no pudo controlar el balón, Belén Aquino le ganó en velocidad y definió con un potente derechazo que rompió las manos de la «1». Cuando parecía que la Celeste se quedaba con los tres puntos, apareció Annika Paz, que con un cabezazo estampó el 2-2, a solo dos minutos del final.

De esta forma, Argentina se ubica en el 3° puesto de las eliminatorias al Mundial, tras su debut con triunfo por 3-1 sobre Paraguay. El próximo desafío de la albiceleste será como local ante Bolivia el 2 de diciembre.

¿Cómo es el nuevo formato de las eliminatorias?

Este 2025, la CONMEBOL estrenó un nuevo formato de las eliminatorias femeninas al Mundial 2027. Se trata de la «Liga de las Naciones Femenina«, en la que juegan 9 selecciones sudamericanas, menos Brasil, que será sede. Se desarrolla una única fase, con un total de nueve jornadas en las cuales se enfrentan todos contra todos.

Cabe destacar que las dos primeras selecciones se clasifican directamente a la Copa del Mundo. Por otro lado, las ubicadas en el 3° y 4° puesto disputarán el repechaje intercontinental. Es la primera vez que se realizan eliminatorias en CONMEBOL, ya que anteriormente se decidían los clasificados a la cita mundialista según el rendimiento en la Copa América.