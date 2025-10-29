Boca se prepara para otra «final» con Estudiantes: Paredes es baja, Di Lollo al límite y Cavani casi afuera

Tras vencer a domicilio a Barracas Central, Claudio Úbeda rearma el equipo para visitar La Plata en un duro choque con mucho en juego. Los detalles.

Boca se prepara para otra «final» con Estudiantes: Paredes es baja por acumulación de amarillas

Boca ya piensa en Estudiantes. El Xeneize se medirá el próximo domingo en condición de visitante frente al Pincha, por la 14° jornada del torneo Clausura. Tras sumar un importante triunfo frente a Barracas, los dirigidos por Úbeda se acomodaron en la tabla anual y dependen de si mismos para clasificar a la Copa Libertadores.

Para este duelo, el DT de Boca ya sabe que no contará con Leandro Paredes. El campeón del mundo llegó a la quinta amarilla contra el Guapo, cumplirá un partido de suspensión y llegará limpio para el Superclásico.

Quien pica en punta para reemplazarlo es Ander Herrera. Luego de ingresar por cuatro partidos seguidos desde el banco, el español integraría el doble 5 con Milton Delgado. El ex PSG regresaría a la titularidad tras más de cuatro meses. La última vez que jugó desde el arranque fue en el debut de Boca en el Mundial de Clubes frente al Benfica. Williams Alarcón corre de atrás: el chileno no tuvo un buen encuentro el pasado lunes y regresaría al banco para el duelo contra el Pincha.

Di Lollo llega al límite y Cavani entrenó diferenciado

Otra de las incomodidades de Boca para el duelo contra Estudiantes es la situación de Lautaro Di Lollo. El central de 21 años está afianzando en la zaga central del Xeneize y está al límite de amarillas. Si llegara a ser amonestado el próximo domingo, se perdería el Superclásico.

A pesar de esta situación, Claudio Úbeda lo mantendría en el once inicial y el central llegaría a la decima titularidad consecutiva. Junto a Ayrton Costa han armado una dupla que se afianzó y despejó las dificultades defensivas que tenía Boca a principios de año. Di Lollo es el único futbolista xeneize que quedó al límite de amarillas pensando en el partido frente a River del próximo 9 de noviembre.

Por otro lado, la situación de Edinson Cavani sigue siendo un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. Este miércoles, Boca regresó a los entrenamientos y el uruguayo se volvió a entrenar diferenciado. La práctica del jueves será clave para el delantero: si no llegara a sumarse al grupo, es muy difícil que sea convocado para el duelo del fin de semana.

El plan de Úbeda era que Cavani sumara minutos frente a Estudiantes para luego estar a disposición en el Superclásico. La presencia de «Edi» frente a River es cada vez más difícil, no solo por su situación física, sino también por el buen rendimiento de Milton Giménez y Miguel Merentiel.