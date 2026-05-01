Tras el interés de Boca y Paranaense, Edwuin Cetré definió su futuro en Estudiantes

Edwuin Cetré protagonizó una de las novelas del mercado de pases de verano. Tras consagrarse nuevamente campeón con Estudiantes, alcanzando su cuarto título en el club siendo figura, el wing despertó el interés de varios equipos.

Los que más fuerte avanzaron por él fueron Athletico Paranaense y Boca Juniors. El primero en moverse fue el conjunto brasileño, que acordó todo con el club platense y tenía la operación encaminada. Sin embargo, desde el Brasileirao informaron que Cetré no superó la revisión médica por problemas en los estudios cardiológicos.

Luego fue el turno del Xeneize, donde ocurrió una situación similar: tras alcanzar un acuerdo con Estudiantes y con el DIM, los exámenes clínicos detectaron una lesión en la rodilla que data de 2018, cuando el colombiano jugaba en Santos Laguna y debió ser operado de los meniscos.

Ante este panorama, la dirigencia de Boca ofreció un préstamo con opción de compra que no conformó a Estudiantes y la negociación se cayó, por lo que Cetré continuó en el Pincha.

Sin embargo, su contrato vencía en diciembre de este año, por lo que la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón debía renovarlo antes de mitad de año para evitar que pudiera negociar como libre. Finalmente, eso ocurrió: según informó Cesar Luis Merlo, Cetré acordó la extensión de su vínculo hasta diciembre de 2028 y seguirá en el club.

De esta forma, en los próximos días el colombiano firmaría su nuevo contrato y sería anunciado oficialmente a través de los canales de comunicación de Estudiantes.