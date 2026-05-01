Flavio Briatore elogió el crecimiento de Colapinto y destacó al público argentino

Briatore respaldó a Franco y dejó las claves para una buena temporada del argentino en la escudería francesa.

Franco Colapinto y la Fórmula 1 regresaron este viernes con el comienzo del Gran Premio de Miami. En la única práctica libre, el argentino terminó en la 11° posición con un tiempo de 1:31.015.

En la previa, Flavio Briatore dialogó con Fox Sports y analizó el comienzo de temporada de Franco: «Las dos primeras carreras hizo un súper trabajo. Lamentablemente Ocon lo sacó en la primera. Luego, en Japón fue diferente. Fue la primera vez que Franco corría allí, tenemos que entender que Franco es todavía muy joven», explicó.

Mas adelante destacó el desarrollo del argentino en comparación a la temporada pasada: «Está mucho mejor con la ingeniería, mucho mejor consigo mismo, más maduro. Lo ves físicamente, es más hombre, ¿eh? El año pasado todavía parecía un niño«, recalcó.

El jefe de Alpine también fue consultado sobre la exhibición en Buenos Aires: «Es una locura, es realmente difícil entender la pasión de los argentinos por la Fórmula 1. La forma en que Franco fue una estrella en este evento fue increíble».

Y les dejó un mensaje a todos los hinchas albicelestes: «Es una completa locura, pero es muy bueno para él ver el apoyo de todo el país. Espero que el país también empuje el auto«.

El italiano enfatizó en la buena relación de los dos pilotos de Alpine: «Tenemos un equipo muy fuerte y una relación muy sólida entre Pierre y Franco. Sin problemas, sin dramas».

Para cerrar, Briatore dejó en claro cuál será la clave para el argentino en esta temporada: «Solo necesita dejar que su talento guíe el auto y no preocuparse por lo que hacen los demás o dejan de hacer. Debe concentrarse. Tiene el talento, solo tiene que conducir el auto».

Horarios del Gran Premio de Miami

Viernes 1° de mayo:

Clasificación Sprint – 17.30

Sábado 2 de mayo:

Carrera Sprint (19 vueltas) – 13:00

Clasificación – 17:00

Domingo 3 de mayo:

Carrera (57 vueltas) – 17:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.