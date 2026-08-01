Boca visita a Newell’s por la tercera fecha del Torneo Clausura: formaciones, hora y TV

Boca Juniors visitará a Newell’s Old Boys este domingo 2 de agosto desde las 17 por la tercera fecha del Torneo Clausura, en el Coloso Marcelo Bielsa. El árbitro será Andrés Merlos y el encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

El Xeneize llega tras eliminar el jueves a O’Higgins en el repechaje de la Copa Sudamericana por penales, luego de caer 1-0 en el tiempo reglamentario en Rancagua. De cara al choque en Rosario, Arruabarrena analiza varios cambios respecto del equipo que inició en Chile.

¿Arruabarrena cuida jugadores?

El entrenador empieza a planificar un agosto exigente, en el que Boca disputará siete partidos, y por eso podría realizar algunas rotaciones.

En caso de que el Vasco decida dosificar cargas, los principales candidatos a salir del once son Lautaro Blanco y Milton Delgado, quienes completaron prácticamente todos los minutos de los cuatro partidos que dirigió el nuevo entrenador. En el lateral izquierdo ingresaría Malcom Braida, mientras que en el mediocampo asoman Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón para acompañar al capitán Leandro Paredes.

Además de las cuestiones físicas, el DT mantiene dudas futbolísticas. Nicolás Figal quedó señalado tras el error que derivó en el gol de O’Higgins y el cuerpo técnico deberá decidir si sostiene su confianza en el defensor de 32 años o si le da una oportunidad a Lautaro Di Lollo.

Otro que podría perder su lugar es Sebastián Villa. El colombiano no mostró su mejor versión en Rancagua y Leonel Flores, que ingresó en su lugar y le dio mayor profundidad al ataque, aparece como una alternativa concreta.

Una posibilidad que también evalúa Arruabarrena es volver al esquema 4-2-3-1 utilizado en sus dos primeros partidos, con Villa y Flores compartiendo el frente de ataque junto a Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

Mazzanti, en duda en Newell’s

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka viene de perder 1-0 ante Independiente como visitante y sufrió dos problemas físicos en ataque.

Walter Núñez salió lesionado en el primer tiempo y estaría descartado para enfrentar a Boca. En tanto, Walter Mazzanti no pudo disputar el complemento por una molestia muscular y es duda para este domingo.

El ex futbolista de Huracán es una de las piezas claves de la Lepra, que este año no pudo ganar ningún partido sin él en la cancha, y en Rosario confían en que estará disponible para salir desde el arranque.

Newell’s buscará volver a hacerse fuerte en su estadio, donde en la primera fecha derrotó 1-0 al Talleres de Jorge Sampaoli con un gol de Matías Coccaro de penal. Boca, por su parte, irá en busca de su primera victoria en el Clausura. En el debut fue goleado por Deportivo Riestra y su encuentro de la segunda fecha ante Estudiantes fue postergado para el miércoles 5 de agosto.

Formaciones, hora y TV

Newell’s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Tomás Aranda, Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 17.

TV: TNT Sports.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Andrés Merlo.