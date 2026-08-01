Las claves de la crisis en Ceuta: por qué miles de migrantes cruzaron desde Marruecos y cuál es el impacto

La llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta desató una de las mayores crisis migratorias y diplomáticas de los últimos años en Europa. En menos de tres días, entre el miércoles y el viernes, ingresaron al enclave entre 50.000 y 60.000 personas, según cifras del Ministerio del Interior español y del gobierno local.

Las claves de la crisis en Ceuta

Aunque las autoridades españolas aseguraron que la gran mayoría de los migrantes ya regresó a Marruecos, el episodio dejó un saldo de al menos 67 fallecidos durante los intentos de cruce y reavivó el debate sobre el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

El gobierno de Pedro Sánchez sostiene que Marruecos permitió el paso de miles de personas. Especialistas en la región afirman que las fuerzas de seguridad marroquíes relajaron los controles fronterizos, una acusación que Rabat no confirmó. Madrid calificó lo ocurrido como un «ataque a la integridad territorial» española.

Entre las posibles causas de la oleada migratoria, los analistas mencionan un reciente fallo del Tribunal Supremo español que limita las llamadas «devoluciones en caliente» para quienes ingresan por vía marítima. También se analizan otros factores, como las expectativas generadas por políticas migratorias del gobierno español y el posible uso de la presión migratoria por parte de Marruecos en el marco de su histórica disputa por la soberanía de Ceuta y Melilla.

Las autoridades españolas remarcaron que ingresar irregularmente a Ceuta no habilita el acceso al resto de España ni al espacio Schengen. Según el gobierno, ninguna de las personas que cruzó llegó a la península.

La crisis provocó además una fuerte repercusión internacional. Italia anunció la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación con España, mientras que Francia y Portugal reforzaron los controles fronterizos. Ante la magnitud de la situación, los ministros del Interior de la Unión Europea mantendrán una reunión extraordinaria para coordinar una respuesta conjunta.

Con información de AFP