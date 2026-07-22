Boca vs. O’Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana: formaciones, hora, TV y dónde ver en vivo

Leonel Flores sería titular en Boca en el duelo de este jueves ante O´Higgins. (Foto: FOTOBAIRES)

Boca Juniors recibirá a O’Higgins este jueves 23 de julio, desde las 21.30, en La Bombonera, por el partido de ida del repechaje de la Copa Sudamericana.

Con el objetivo de dar el primer paso hacia los octavos de final, Rodolfo «Vasco» Arruabarrena prepara un equipo con varias modificaciones respecto al que venció a Sarmiento el último jueves por la Copa Argentina.

El primer cambio será obligado. Leandro Lozano sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y quedó fuera de la convocatoria. En su lugar ingresará Dylan Gorosito, el juvenil de 20 años al que el entrenador decidió darle protagonismo tras apartar del plantel a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt. Será apenas su segundo partido como titular con la camiseta azul y oro.

Además, Álvaro Montero y Sebastián Villa, dos de los refuerzos que se incorporaron al plantel el pasado fin de semana, tendrán su estreno como titulares. Los que dejarían el equipo serían Leandro Brey y Alan Velasco, quien convirtió el primer gol en la victoria frente al conjunto de Junín.

Otra de las novedades pasa por Leandro Paredes, que se reincorporó a los entrenamientos el martes tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial y le manifestó al cuerpo técnico su deseo de jugar desde el arranque. En la última práctica ocupó el lugar de Santiago Ascacíbar y conformó el doble cinco junto a Milton Delgado.

Del otro lado estará O’Higgins, que accedió a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo C de la Copa Sudamericana, zona que compartió con San Pablo, Millonarios y Boston River. Boca, en cambio, llegó al repechaje luego de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

El conjunto chileno es dirigido por Lucas Bovaglio, quien asumió a fines de 2025 y, en la previa del encuentro, destacó la magnitud del desafío. «El rival de envergadura es uno de esos que invitan a tener una cita con la historia», afirmó. El equipo marcha 10° en el campeonato chileno y cuenta con varios argentinos en su plantel, entre ellos Tomás Avilés, incorporado recientemente a préstamo desde Inter Miami.

Formaciones, hora y TV

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Alberto Pavez; Martin Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yañez. DT: Lucas Bovaglio.

Hora: 21:30.

TV: ESPN.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: La Bombonera.