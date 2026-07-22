El dólar avanzó en el mercado y cerró a $1.505 en el Banco Nación

El dólar retomó la tendencia alcista este miércoles y en el Banco Nación se ofreció a $1.505 para la venta, luego de haber retrocedido durante la jornada del martes.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio avanzó $5,50, equivalente a una suba del 0,4%, y cerró en $1.483 para la venta.

Por su parte, el promedio de cotizaciones relevado por el Banco Central se ubicó en $1.502,35.

El dólar blue también operó en alza y subió $5 hasta los $1.555. En los mercados financieros, el dólar MEP avanzó hasta los $1.513,76, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó a $1.571,22.

En el mercado financiero consideran que, mientras el riesgo país y la inflación se mantengan en los niveles actuales, no se observa un escenario de mayor volatilidad para el tipo de cambio.

El Banco Central había comprado el martes US$45 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con un promedio de US$39 millones en las últimas tres ruedas. Durante esa jornada, el dólar contado había retrocedido 0,2%, mientras que los tipos de cambio financieros operaron con leves bajas.