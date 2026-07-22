Las centrales obreras se sumaron a la protesta de los jubilados y endurecieron las críticas a Javier Milei

Los jubilados marcharon este miércoles al Congreso, con el respaldo de las tres centrales obreras del país, la CGT y las dos CTA, para continuar con el reclamo del aumento de haberes, el derecho a la moratoria previsional y la devolución de los medicamentos cubiertos al 100%.

Con apoyo de la CGT y las CTA, los jubilados redoblaron su reclamo

Varios referentes de las agrupaciones que asistieron a la movilización se unieron «a la lucha incansable de los jubilados y pensionados» y también por el «cese de la intervención al PAMI».

Sin escenario para discursos y con agrupaciones sindicales, la marcha de los jubilados de este miércoles se llevó a cabo, también, con la compañía de otras organizaciones políticas y sociales como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur, La Cámpora y las distintas fracciones de la Izquierda.

«Es necesaria la unidad de los trabajadores, de los desocupados y de los jubilados con plan de lucha y huelga general para terminar con el gobierno de (Javier) Milei. La manifestación de hoy sirve para potenciar la lucha ante los recientes informes del gasto brutal en represión a los jubilados, el aumento en los sueldos de los legisladores, la necesidad de derogar la ley antilaboral, por el Fondo de Asistencia Laboral, por el cual se exime del pago de los despidos a los patrones y se lo carga a los jubilados», indicaron desde el Plenario de Trabajadores Jubilados.

Por su parte, Pablo Moyano, líder de Camioneros, habló con la prensa y se manifestó en contra del Gobierno Nacional «que tanto daño le está provocando a la Argentina»: «Que sea el principio de la derrota», agregó.

«Creo que no me equivoqué cuando dije, hace pocos días, que los gobernadores del peronismo, como el de Tucumán (Osvaldo Jaldo), como el de Córdoba (Martín Llaryora), como el de Salta (Gustavo Sáenz), como el de Misiones (Hugo Passalacqua), como el de Catamarca (Raúl Jalil), nos traicionaron votando en el Congreso la reforma laboral, que está haciendo mucho daño a los trabajadores y trabajadoras, y que con jueces adictos al Gobierno fallaron a favor del oficialismo. Dije que lo último que nos quedaba era la calle y ojalá este sea el principio de la resistencia y no solo una marcha para acompañar a los jubilados», indicó.

En la misma línea, se expresó el líder de la CTA-A, Hugo Godoy, quien sostuvo que los jubilados «son el ejemplo de la dignidad de nuestro pueblo» y, por ese motivo, se congregaron «en unidad» con las otras centrales obreras.

«Esta etapa del plan de lucha viene a nutrirse de su ejemplo y de abrazarlos para que nos guíen en esta tarea de derrotar a este Gobierno que quiere destruir las jubilaciones y los salarios, la ciencia y la tecnología y desbaratar la Patria misma”, sentenció.

Por último, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que el ajuste del Gobierno Nacional «ha lastimado a los jubilados y ha roto sus vidas», por lo que necesitan «recuperar» todos los haberes que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la Nación «les robaron» durante estos años de gestión.

“La protesta de hoy muestra altos niveles de unidad y, con ella, se inicia el semestre de mayor conflictividad de la era Milei. Los adultos mayores necesitan recuperar todos los haberes que Caputo y Milei les robaron para poder volver a vivir con dignidad”, aseveró.

NA