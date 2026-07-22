Juanfer Quintero explicó por qué no volvió a River: «No soy prioridad para Coudet»

Juan Fernando Quintero rompió el silencio y explicó por qué todavía no se reincorporó a los entrenamientos de River Plate. Luego de que trascendiera que el mediocampista había extendido su licencia por cuestiones personales, el propio futbolista aseguró que su regreso al país ya había sido acordado con la dirigencia antes del Mundial 2026 y que esa situación no era de conocimiento de Eduardo Coudet.

El volante de 33 años, que integró el plantel de la Selección de Colombia en el Mundial 2026, habló este miércoles con ESPN, en el programa Equipo F, y se refirió a la situación. «El entrenador dijo una cosa, pero yo había hablado otra cosa con el presidente antes del Mundial. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui. Entonces, si lo dijo, seguramente no tenía conocimiento de la situación, porque yo viajo el 30 y lo había hablado antes del Mundial», explicó.

Actualmente, Quintero permanece en Miami atendiendo una situación familiar y en los próximos días viajará a Medellín para continuar acompañando ese proceso. Según explicó, su regreso a la Argentina está previsto para el 30 de julio, fecha en la que se reincorporará al plantel dirigido por Coudet.

Como consecuencia, el colombiano se perderá, como mínimo, los dos primeros partidos del Millonario en el Torneo Clausura 2026: el duelo de este sábado frente a Barracas Central y la visita del próximo miércoles a Gimnasia de La Plata.

La relación con Coudet y su futuro en River

Además de referirse a su licencia, Quintero habló sobre su vínculo con el entrenador y dejó en claro que no existe ningún conflicto personal, aunque reconoció diferencias desde lo futbolístico. «Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué cinco minutos. Entonces, todo está claro, no hay misterios. Son sus formas de jugar, sus conceptos futbolísticos», sostuvo.

En esa línea, el colombiano aseguró que respeta las decisiones del técnico, aunque entiende cuál es su lugar dentro de la consideración del entrenador. «Como entrenador voy a respetar siempre las decisiones que toma y de mi parte nunca va a haber una falta de respeto ni le voy a decir cosas», agregó.

Además, fue contundente sobre su rol en el equipo: «Todo el mundo lo sabe porque todo queda expuesto en el campo. Seguramente no soy prioridad para él. Si fuese prioridad para el entrenador, me llamaban y en dos días estaba en Argentina», afirmó.

Sobre su futuro, Quintero aseguró que lo definirá junto a la dirigencia. «Voy a volver al club y analizaremos con Enzo Francescoli lo mejor para mi futuro», manifestó.

Por último, el colombiano remarcó su cariño por River y dejó abierta la puerta a una salida que sea beneficiosa para todas las partes. «Estoy buscando la mejor situación para mí y para el club. Lo saben todos en el club. Soy directo y ya está. Me dieron unos días de más por situaciones familiares y estoy esperando cuál es la mejor decisión junto a mi representación», cerró.