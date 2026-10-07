Árbitro confirmado para Boca-Vasco da Gama: dirigirá por tercera vez al Xeneize en la Copa Sudamericana

Boca no quiere descuidar ningún frente en el cierre de la temporada. Mientras continúa su camino en el torneo Clausura y Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para visitar a Instituto este viernes en el Mario Alberto Kempes, el Xeneize también tiene la mira puesta en la Copa Sudamericana, donde buscará dar el primer paso hacia la final ante Vasco da Gama.

El equipo dirigido por el Vasco recibirá al conjunto brasileño el martes 13 de octubre desde las 21:30, en La Bombonera, por la semifinal de ida del certamen continental y la CONMEBOL ya confirmó al árbitro.

Se trata del chileno Piero Maza, quien estará acompañado por sus compatriotas José Retamal y Juan Serrano como asistentes. En el VAR estará José Cabero, también de Chile.

Maza ya dirigió a Boca en dos oportunidades durante esta edición de la Sudamericana. Estuvo en la ida de los octavos de final ante Deportivo Recoleta, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize hizo de local mientras se realizaban obras en La Bombonera, y también fue el árbitro en el primer partido de los cuartos de final, cuando Boca venció 1-0 a San Pablo en su estadio. Será la tercera vez consecutiva que Maza dirija al Xeneize en el partido de ida de una serie.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El partido de ida se disputará el miércoles 14 de octubre en Brasil y tendrá al colombiano Carlos Betancur como árbitro.

Estadio confirmado para la vuelta entre Boca y Vasco da Gama

Una de las cuestiones que estaba en discusión en las últimas semanas era dónde se iba a disputar la revancha entre Boca y Vasco da Gama. El estadio del club carioca no cuenta con los requisitos que solicita la CONMEBOL para un duelo de semifinales y por eso debía mudar su localía.

En primera instancia, Vasco da Gama buscó hacer de local en el Maracaná, pero el Consorcio Fla-Flu, la sociedad empresarial encargada de administrar el mítico estadio, no aceptó el pedido. Además, el rival del Xeneize llevó su reclamo a la Justicia, pero finalmente no logró su cometido.

De esta manera, la vuelta de las semifinales entre Boca y el club carioca se disputará en el Nilton Santos, el estadio también situado en Río de Janeiro donde hace de local Botafogo.

El Estadio Olímpico Nilton Santos será el escenario donde se medirán Boca y Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales.

Vale destacar que la cancha es de césped sintético y por eso no era la primera opción. El recinto cuenta con una capacidad de 46.931 espectadores y en los próximos días el Xeneize anunciará cuántos espacios tendrá a su disposición.