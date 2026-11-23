De sus 66 años de vida, Luis Albornoz dedicó 36 a la salud pública. Este enfermero de El Bolsón presentó su libro “Memorias de un enfermero en la Comarca Andina. Historias de vida, memoria y compromiso con la comunidad”.

“No es una obra literaria; es simplemente la historia de vida de una persona que entregó su vida a la salud pública”, sintetizó Luis que nació en Llanada Grande, una pintoresca localidad chilena ubicada en Llanquihue, en la Región de Los Lagos. Siendo muy pequeño, su madre cruzó la frontera y se radicó en El Bolsón.

“Mi madre siempre fue cocinera y llegó a tener un restaurante. Mi infancia estuvo repleta de visitas a mi bisabuela en Lago Puelo, con olor a pan casero, ordeñando las vacas en los corrales y jugando entre los árboles frutales”, contó este hombre que se crió en la Comarca, Bariloche y General Roc. Al terminar el secundario, radicó en Buenos Aires para estudiar Medicina en 1983, cuando la dictadura militar estaba llegando a su fin.

Luis Albornoz tiene 66 años y vive en El Bolsón. Foto: gentileza

Sus planes cambiaron y finalmente, optó por formarse como auxiliar de Enfermería en Buenos Aires. “Lo mío era cuidar, ayudar. Siempre me gustó el servir al otro. Con mi título, volví a la Patagonia, ingresé por concurso al hospital de Bariloche donde estudié para ser enfermero profesional y luego, pude hacer la Licenciatura. Soy un agradecido de haberme formado en la universidad pública”, subrayó Luis que también cuenta con un posgrado en Cuidados Paliativos. Fue docente universitario durante 15 años en la cátedra Adultos y Ancianos de la Universidad Nacional del Comahue.

Tras su paso por el hospital de Bariloche, se radicó en El Bolsón donde estaban su madre, su hermano y su hijo. “La salud pública atraviesa, desde siempre, momentos de lucha. Siempre estuve en la enfermería asistencial, al lado de la gente, y encaré proyectos que no eran solo estar al lado de la cama del paciente”, señaló. Se enorgullece de haber fundado la Asociación Lucha Contra el Cáncer de la Comarca Andina. En este proceso, consiguió una casa abandonada que había pertenecido a Vialidad Nacional y estaba a cargo del Municipio para instalar la sede de la entidad, donde actualmente funciona el equipo de Cuidados Paliativos que depende del hospital de El Bolsón.

Luis Albornoz tiene 66 años y vive en El Bolsón. Foto: gentileza

“Pude ver los frutos de este trabajo porque me tocó estar del otro lado, como paciente”, advirtió. Dos años atrás, le diagnosticaron una enfermedad oncológica y debió someterse a un trasplante de médula ósea en el Hospital Austral en Pilar, provincia de Buenos Aires.

A partir del diagnóstico, reconoció, “siempre traté de mantener la cabeza en positivo, haciendo cosas y generando proyectos para la tercera edad. No quise quedarme en mi casa, como se dice, comiendo caldo de cabeza. El cáncer no es sinónimo de muerte. Se puede salir adelante. Es un pasito cada día, es un transcurrir”.

Luis se definió como “un paciente autónomo que se brinda su autocuidado”: “Soy consecuente de lo que promovemos como enfermeros: la importancia de la kinesiología, nadar o salir a caminar. Ahora estoy con quimio vía oral y hay días que no tengo ganas de nada, pero hay que seguir adelante”.

Luis Albornoz tiene 66 años y vive en El Bolsón. Foto: gentileza

Estando internado en Buenos Aires, Luis recibió el telegrama de su jubilación. “Me dio alegría saber que lo había logrado. Vengo de un hogar humilde, de gente trabajadora”, aseguró.

El 13 de febrero de 2016 quedó marcado para siempre en su memoria. Ese día, murió su hijo Matías, con 28 años. “Era remisero y lo asesinaron para robarle la recaudación y el celular. Así, formé el grupo Justicia Comarca, integrado por familiares de víctimas de hechos violentos que hoy sigue vigente. Seguimos acompañando”, mencionó.

Con el asesinato de su hijo, incursionó en «el mundo de la justicia»: “Ahí uno se da cuenta del complejo acceso para la gente más humilde. Es duro. Nosotros no somos abogados, pero acompañamos. Todo esto no lo enseña ninguna universidad, ningún libro. Lo vas a aprendiendo con el transcurrir de la vida”.

“¿Alguna vez se preguntó por qué a usted?”, se consultó. “Sí, respondió, y a la vez, me pregunté: ¿y por qué a mí no?”.

Luis recalcó la necesidad de sostener la salud pública que “atiende al más vulnerable”. Reconoció que “solo con vocación, no comemos. El enfermero y todo el equipo de salud debe ganar un buen sueldo, pero a la vez, se debe entender que cuando alguien llega al hospital, llega con toda una historia detrás. No va porque quiere, busca una respuesta”. De todos modos, consideró que “acudir allí donde la gente está, a los barrios y a los parajes más alejados depende de uno mismo. No te lo enseña ningún libro. Y eso es lo que falta hoy: la empatía y solidaridad”.

“Entiendo que la salud pública está en crisis, que escasean los recursos y que los demás sectores no dan respuestas y todo cae en el hospital público. El ánimo de los compañeros no es el mismo. Pero confío en que algo mejor está por venir”, concluyó.