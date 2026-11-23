La recta final de noviembre llega con movimientos intensos en el plano económico y emocional. Mhoni Vidente publicó su horóscopo correspondiente a la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026, con una lectura detallada carta por carta del Tarot para orientar las decisiones de los 12 signos del zodiaco.

De acuerdo con la astróloga, los próximos días estarán atravesados por oportunidades de crecimiento laboral, cancelación de deudas y la necesidad de cortar lazos con entornos negativos. Mientras algunos signos recibirán propuestas inesperadas o golpes de suerte, otros deberán extremar la cautela frente a traiciones y conflictos legales o familiares.

A continuación, el repaso completo de las cartas, advertencias y consejos de Mhoni Vidente para encarar esta semana en el amor, el dinero y el bienestar.

Las cartas y predicciones de Mhoni Vidente para la semana

Aries: en la tirada aparece La Rueda de la Fortuna, señal de ascenso y crecimiento continuo dentro de una etapa de buena suerte vinculada a tu ciclo de cumpleaños. La recomendación es cuidarte de personas malintencionadas que buscan absorber tu energía, evitar confiar de más y alejar a quienes no suman. Será una semana de reinicio laboral en nuevos proyectos, marcada también por la carta de La Magia, que potencia diez veces cualquier ritual, y por el regreso de un amor del pasado.

Tauro Llega el As de Bastos, carta asociada al poder, la fuerza y la determinación. Marca una semana ideal para recomenzar con energías renovadas y dejar atrás una racha adversa. Contarás con un impulso especial para concretar deseos postergados y recibirás una nueva propuesta laboral o una recompensa económica que traerá abundancia.

Géminis La carta de El Diablo advierte sobre enemigos ocultos y personas cercanas que pueden perjudicarte aprovechando tu buena fe. Más allá de esta alerta, proyecta buena suerte y estabilidad para saldar deudas, ordenar las finanzas y avanzar en todas las áreas. En salud, sugiere realizar un chequeo médico preventivo; en el amor, invita a buscar vínculos alegres, apoyándote en un fuerte poder de manifestación.

Cáncer Aparece La Fuerza , una de las cartas centrales del Tarot. Refleja nostalgia por alguien que ya no está y sentimientos encontrados, pero pide priorizar el bienestar propio por encima de las expectativas ajenas y evitar que otros te manipulen. Se anuncia un golpe positivo en lo laboral o la apertura de un negocio nuevo, con abundancia si visualizás el éxito.



Aparece , una de las cartas centrales del Tarot. Refleja nostalgia por alguien que ya no está y sentimientos encontrados, pero pide priorizar el bienestar propio por encima de las expectativas ajenas y evitar que otros te manipulen. Se anuncia un golpe positivo en lo laboral o la apertura de un negocio nuevo, con abundancia si visualizás el éxito. Leo La carta de El Emperador confirma firmeza, liderazgo y expansión total. Será una semana de buena suerte para concretar todo lo que te propongas, aunque exige filtrar mejor tu círculo de amistades y evitar prestar objetos personales. Tu capacidad de conducción impulsará tu crecimiento, pero deberás mantenerte alerta ante posibles problemas legales.



La carta de confirma firmeza, liderazgo y expansión total. Será una semana de buena suerte para concretar todo lo que te propongas, aunque exige filtrar mejor tu círculo de amistades y evitar prestar objetos personales. Tu capacidad de conducción impulsará tu crecimiento, pero deberás mantenerte alerta ante posibles problemas legales. Virgo Te acompaña la carta de El Loco, que pide madurez, poner los pies sobre la tierra y definir con claridad hacia dónde vas. Se anuncian dos golpes de suerte en los próximos días, junto con una advertencia para detectar mentiras en el plano afectivo. Dejar atrás los pensamientos negativos abrirá paso a un amor más compatible y a proyectos de familia o patrimonio.

Alertas financieras, viajes y definiciones afectivas