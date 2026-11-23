Giro energético y alertas de traición: las predicciones de Mhoni Vidente del 23 al 29 de noviembre de 2026
La astróloga y tarotista compartió su tirada de cartas para la última semana completa de noviembre. Golpes de suerte, propuestas laborales y advertencias sobre falsas amistades marcan el pulso de los 12 signos del zodiaco.
La recta final de noviembre llega con movimientos intensos en el plano económico y emocional. Mhoni Vidente publicó su horóscopo correspondiente a la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026, con una lectura detallada carta por carta del Tarot para orientar las decisiones de los 12 signos del zodiaco.
De acuerdo con la astróloga, los próximos días estarán atravesados por oportunidades de crecimiento laboral, cancelación de deudas y la necesidad de cortar lazos con entornos negativos. Mientras algunos signos recibirán propuestas inesperadas o golpes de suerte, otros deberán extremar la cautela frente a traiciones y conflictos legales o familiares.
A continuación, el repaso completo de las cartas, advertencias y consejos de Mhoni Vidente para encarar esta semana en el amor, el dinero y el bienestar.
Las cartas y predicciones de Mhoni Vidente para la semana
- Aries: en la tirada aparece La Rueda de la Fortuna, señal de ascenso y crecimiento continuo dentro de una etapa de buena suerte vinculada a tu ciclo de cumpleaños. La recomendación es cuidarte de personas malintencionadas que buscan absorber tu energía, evitar confiar de más y alejar a quienes no suman. Será una semana de reinicio laboral en nuevos proyectos, marcada también por la carta de La Magia, que potencia diez veces cualquier ritual, y por el regreso de un amor del pasado.
- Tauro Llega el As de Bastos, carta asociada al poder, la fuerza y la determinación. Marca una semana ideal para recomenzar con energías renovadas y dejar atrás una racha adversa. Contarás con un impulso especial para concretar deseos postergados y recibirás una nueva propuesta laboral o una recompensa económica que traerá abundancia.
- Géminis La carta de El Diablo advierte sobre enemigos ocultos y personas cercanas que pueden perjudicarte aprovechando tu buena fe. Más allá de esta alerta, proyecta buena suerte y estabilidad para saldar deudas, ordenar las finanzas y avanzar en todas las áreas. En salud, sugiere realizar un chequeo médico preventivo; en el amor, invita a buscar vínculos alegres, apoyándote en un fuerte poder de manifestación.
- Cáncer Aparece La Fuerza, una de las cartas centrales del Tarot. Refleja nostalgia por alguien que ya no está y sentimientos encontrados, pero pide priorizar el bienestar propio por encima de las expectativas ajenas y evitar que otros te manipulen. Se anuncia un golpe positivo en lo laboral o la apertura de un negocio nuevo, con abundancia si visualizás el éxito.
- Leo La carta de El Emperador confirma firmeza, liderazgo y expansión total. Será una semana de buena suerte para concretar todo lo que te propongas, aunque exige filtrar mejor tu círculo de amistades y evitar prestar objetos personales. Tu capacidad de conducción impulsará tu crecimiento, pero deberás mantenerte alerta ante posibles problemas legales.
- Virgo Te acompaña la carta de El Loco, que pide madurez, poner los pies sobre la tierra y definir con claridad hacia dónde vas. Se anuncian dos golpes de suerte en los próximos días, junto con una advertencia para detectar mentiras en el plano afectivo. Dejar atrás los pensamientos negativos abrirá paso a un amor más compatible y a proyectos de familia o patrimonio.
Alertas financieras, viajes y definiciones afectivas
- Libra El As de Espadas augura determinación y triunfo sobre un problema que arrastrabas desde hace tiempo. Es momento de capacitarte o retomar estudios, y de guardar un billete en la billetera como amuleto para multiplicar la abundancia. Escuchá opiniones externas pero decidí por vos mismo, evitá creer todo lo que te dicen y soltá energías negativas ligadas a sentirte poco valorado.
- Escorpio La carta de Los Amantes anticipa una semana apasionada, enfocada en el amor y en el encuentro con una persona ideal, además de un buen desenvolvimiento laboral. Sin embargo, alerta sobre posibles traiciones: medí tus palabras, conectá con lo espiritual a través de la meditación y sostené tu proyección hacia el éxito.
- Sagitario La carta de El Mundo anuncia viajes y destaca tu autenticidad en cada paso. Invita a socializar más, aprender de errores previos para no repetirlos y elegir con mayor criterio con quién compartir tus afectos. Frente a situaciones que parecen salirse de control, tu fortaleza interna te permitirá soltar lo que no corresponde y recibir lo nuevo.
- Capricornio La carta de La Estrella indica que seguirás brillando, pero advierte que tus palabras pueden alejar a personas importantes. Será una semana propicia para pagar deudas, enderezar el rumbo y enfocarte en vos con firmeza. Aunque tenés proyección de prosperidad económica, evitá sabotear tu avance rodeándote de gente negativa y mantenete al margen de discusiones familiares, de pareja o peleas en la vía pública.
- Acuario La carta de El Ermitaño recuerda que contás con personas valiosas alrededor y pide no encerrarte en problemas negativos. Con orgullo y determinación para no volver a situaciones del pasado, lograrás elevar tu energía y resolver etapas complejas. Tomá decisiones firmes, cortá lazos viejos y poné límites claros para recuperar tu bienestar.
- Piscis Se perfila una semana muy favorable bajo la guía de El Mago, que invita a pedir y avanzar porque las condiciones están dadas para concretar metas. Llegarán reconocimientos por tu desempeño laboral y abundancia económica, siempre que evites encerrarte en enojos o celos. La clave será mantener la reserva y no contar tus planes para protegerlos de envidias.
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