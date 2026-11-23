La 18ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción superó las expectativas del municipio. El intendente, Nicolás Albarracín, destacó la convocatoria de los tres días, el movimiento económico que generó en la ciudad y el valor de sostener una celebración que forma parte de la identidad del norte neuquino.

Con miles de visitantes y una ocupación plena de los alojamientos, la celebración volvió a convertirse en uno de los principales motores del movimiento turístico y comercial de la zona.

«Estamos viviendo una fiesta muy hermosa. Colmó nuestras expectativas, porque son muchos días de trabajo«, expresó el intendente durante la última jornada del evento. Destacó que solamente el viernes habían ingresado más de 10.000 personas y que el sábado la convocatoria había rondado las 9.000. «Tenemos alrededor de 20 artesanos emprendedores, alrededor de 35 stands y 37 gastronómicos», detalló.

El jefe comunal también destacó el movimiento que se generó afuera del predio. «Ha venido muchísima gente a visitar y a vivir esta Fiesta Nacional del Chivito. El alojamiento al 100%, no fue solamente en Chos Malal, también en lugares cercanos», señaló.

La gastronomía fue uno de los grandes protagonistas de las jornadas. La globa de los asadores recibió una importante cantidad de visitantes. Las mesas se colmaron de comensales, mientras que en largas filas algunos esperaban recibir su porción de los 150 chivos que se cocinaron durante las tres jornadas. «El chivito del norte neuquino tiene denominación de origen, es una de las mejores carnes del mundo», afirmó.

Además de la preparación tradicional, mencionó otras alternativas para quienes se acercaron a probar los sabores de la región: «Hay una gran variedad de estofado de chivo, empanada de chivo, otros platos. La verdad es que esta oportunidad de probar el chivito es lo que nosotros queremos, que todos tengan la oportunidad de probar esto que es lo que nos convoca».

La celebración también tuvo momentos de diversión hasta para el propio intendente, donde se animó a bailar en el escenario durante la presentación de Q’ Lokura. «La verdad que me gusta disfrutar. Hoy uno tiene que disfrutar de todo lo que hace y creo que eso es lo más interesante», expresó.

El jefe comunal también remarcó el valor cultural de sostener este encuentro. En particular, destacó la recuperación de espacios para las cantoras del norte neuquino y su participación en la programación. «Hemos podido volver a retomar eso que hace muchos años se perdió. Están hoy cumpliendo un rol fundamental», expresó.

La inversión, expresó, tiene un retorno que alcanza a distintos sectores de la comunidad. «Nosotros hacemos una gran inversión en esta fiesta, pero la hacemos para la gente de nuestra localidad, para la gente de la región, porque entendemos que esto es una economía circular para todos», sostuvo.

En ese sentido, mencionó a quienes alquilan sus casas, los hoteles y hosterías, los comercios, los talleres mecánicos, las gomerías y los emprendimientos gastronómicos. «En eso pensamos cada vez que tenemos que hacer la fiesta. Uno piensa a quién va a llegar. Pensamos en nuestros vecinos y vecinas y en el sector privado también», agregó.

«Creo que nos están pasando cosas muy importantes a los chosmalenses, a los norteños», manifestó. «Esta es la cultura, es lo que somos acá, donde comenzó todo, en la capital histórica de todos los neuquinos», agregó.