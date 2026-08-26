Bomba: Dibu Martínez está a un paso del Chelsea

El arquero de la Selección Argentina cerrará su etapa en los Villanos y apareció una gran opción. (Archivo)

El cierre del mercado de pases está cerca y por eso hay que estar atento a los bombazos. Y en las últimas hora, hubo un estallido: Emiliano Martínez fue ofrecido a Chelsea y la transferencia está muy cerca de concretarse. El arquero argentino, decidido a irse de Aston Villa, negocia con el equipo londinense para sumarse a las filas de Xabi Alonso, tras su frustrada salida a Juventus.

Dibu ve con buenos ojos un arribo a Chelsea y “diría que sí”, en caso de que los Blues decidan avanzar con el acuerdo. Una postura muy valorada, porque el club no tiene competencia internacional esta temporada.

La pelota está del lado del Chelsea, que considera la oportunidad de fichar al campeón del mundo en el cierre del mercado. La negociación se da luego de que Robert Sánchez quede señalado por su responsabilidad en los dos goles que sufrió el equipo en la victoria 3-2 ante Fulham por la primera fecha de la Premier League.

Aston Villa no pondría trabas

Dibu dejó de ser prioridad en Aston Villa. Días atrás, el club de Birmingham oficializó la llegada de Zion Suzuki, con el objetivo de que sea el nuevo dueño del arco. El pasado fin de semana, los Villanos cayeron 4 a 0 ante Brighton con Marco Bizot bajo los tres palos.

El arquero argentino siente que su ciclo en el club está cerrado. Desde su llegada en 2021, disputó un total de 256 partidos, recibió 305 goles y mantuvo su valla invicta en 80 encuentros. Allí, ganó un título: la Europa League de la temporada pasada, lo que simbolizó el tercer trofeo internacional del club villano en su historia.