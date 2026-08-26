Faltazo: Julián Álvarez no fue a entrenar y acelera su salida del Atlético de Madrid

En el Atlético de Madrid se viven jornadas de máxima tensión. Julián Álvarez dejó en claro que quiere ser transferido y no se presentó al entrenamiento de este miércoles. Su deseo es ir a Barcelona, pero el equipo Colchonero no tiene intenciones de negociar con el equipo Culé. Ante esto, la opción más concreta es la de Arsenal, pero la negociación está en veremos.

Aunque Atlético Madrid le puso una cláusula de salida de 500 millones de euros, la salida de la Araña se podría cerrar en una suma que va desde los 120 hasta los 150 millones. El tema es que no quieren venderlo a un rival directo.

«Por encontrarse indispuesto»

Este miércoles, Julián no se presentó a entrenar en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, según Atlético de Madrid por encontrarse indispuesto. Hace unos días, en las inmediaciones del lugar de entrenamiento aparecieron carteles contra la Araña y días más tarde el Colchonero recibió a Villarreal en su campo y la afición reprobó fuertemente al jugador.

Sin ir más lejos, un asistente del club le impidió que salude a los hinchas y luego se comprobó que fue para evitar que le tiren peluches con formas de ratas. Sin dudas, una situación límite para el delantero de la Selección Argentina, quien pretende cerrar su etapa en el club.

¿Qué será del futuro de Julián Álvarez?

En España sostienen que la única certeza que hay es que Julián Álvarez no se irá a Barcelona y eso es estrictamente por decisión de Atlético de Madrid, ya que es el único club al que tiene prohibido. La alternativa más concreta es que la Araña acepte el traspaso al Arsenal, sino deberá permanecer en el Colchonero al menos hasta que abra nuevamente el mercado de pases.