Mundial Femenino 2027: la FIFA confirmó cuándo y dónde será el sorteo

La FIFA confirmó la fecha y la sede del sorteo del Mundial Femenino de Brasil 2027. La ceremonia será en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM Río), donde se definirán los grupos de la máxima competencia del fútbol femenino.

El evento que se realizará el 11 de diciembre, en Río de Janeiro, reunirá a las delegaciones de las selecciones clasificadas, representantes de los equipos que aún deben disputar los torneos clasificatorios, autoridades de la FIFA, socios comerciales y medios de comunicación. En total, la ceremonia contará con más de 1.000 invitados.

El sorteo marcará uno de los principales hitos en la preparación del torneo, ya que determinará la composición de los ocho grupos y el camino que deberá recorrer cada seleccionado en la fase inicial. Una vez finalizada la ceremonia, la FIFA publicará el calendario actualizado con la distribución de los partidos entre las sedes y sus respectivos horarios.

La entidad madre del fútbol mundial todavía no informó el horario en el que comenzará el sorteo, aunque anticipó que ese dato será anunciado en las próximas semanas. El Mundial Femenino de Brasil 2027 contará con 32 selecciones, 64 partidos y ocho ciudades sede. Además, será la primera edición de la Copa del Mundo femenina que se dispute en Sudamérica.

La expectativa por el certamen ya es alta. Según datos de la FIFA, más de 800.000 personas manifestaron su interés en adquirir entradas para el torneo, mientras que 95.000 se inscribieron para formar parte del programa de voluntariado.

La clasificación de la Selección Argentina al Mundial Femenino 2027

La Selección Argentina selló su boleto en junio de 2026, luego del empate 1-1 ante Perú en Lanús, con gol de Mercedes Diz. Con esta clasificación, el equipo dirigido por Germán Portanova disputará su tercer Mundial consecutivo y alcanzará su quinta participación en la máxima competencia femenina.

Con información de FIFA