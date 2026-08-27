El último adiós a Rubén Rada: Uruguay lo despide con duelo nacional, tambores en las calles y un velatorio popular

Latinoamérica está de luto. El pasado 26 de agosto se conoció la muerte de Rubén Rada, ícono de la música regional, a raíz de una neumonía bilateral. La noticia generó una enorme repercusión y, en cuestión de segundos, su imagen invadió tanto las redes sociales como las pantallas de televisión.

Ante la triste partida, Uruguay confirmó que prepara una despedida multitudinaria que incluirá duelo nacional, homenajes musicales en las calles y un velatorio abierto a todo el público.

Los detalles de la despedida a Rubén Rada

El gobierno de Uruguay decretó duelo oficial para este 27 de agosto tras la muerte de Rubén Rada. Las banderas en todos los organismos públicos del país se posicionaron a media asta, y el Estado asumió la organización de las ceremonias fúnebres en coordinación con la familia.

Según la información brindada por la vicepresidenta Carolina Cosse, el velatorio será abierto a todo público. El mismo iniciará a las 14 y se desarrollará hasta las 21 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Poco después de conocerse la noticia, la respuesta popular no esperó a los actos oficiales. La convocatoria surgió en redes sociales y se propagó de boca en boca: el fin era reunirse en la zona de Minas e Isla de Flores, en los barrios Sur y Palermo de Montevideo, con tambores. Desde el miércoles cientos de personas ocuparon varias cuadras de esos barrios, estrechamente ligados a la historia del candombe, y el homenaje se extendió hasta la madrugada.

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi describió el estado de ánimo de su entorno como de personas “conmovidas, descolocadas, desorientadas” y anticipó que este jueves habrá “muchas lonjas sonando por ahí”.

“Quería que lo recordáramos de cierta forma y no de otra, así que habrá que moverse”, dijo Orsi, quien adelantó que se imagina “esa escalinata llena de tambores”. El presidente también valoró la cercanía del músico con el expresidente José Mujica en sus últimos meses de vida.

Desde Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo expresó su pesar y destacó la solidaridad de Rada con la búsqueda de sus nietos, recordando su participación en el Concierto por la Identidad en el teatro Solís. “Te vamos a extrañar, pero nos queda tu risa, tu humor y tu música”, manifestó la organización.

Las muestras de afecto se multiplicaron en el ámbito artístico. Jaime Roos, quien lo consideraba su “maestro y héroe”, afirmó que “se fue un pedazo del cielo del Uruguay”. Desde Madrid, Jorge Drexler compartió en Instagram: “¡Maestro querido! ¡Qué hueco se nos queda en el pecho! ¡Qué privilegio haber compartido este planeta contigo!”, concluyendo con un “¡Salve Rubén Rada!”.

Por su parte, la actriz y cantante Natalia Oreiro escribió: “Fuiste, sos y serás lo más grande de Uruguay… como artista, persona y amigo”. En tanto, Fito Páez lamentó en X la partida del “gran caudillo del amor, la música, la risa, el swing y la alegría”.

Finalmente, Charly García rindió tributo sin palabras: publicó en Instagram una foto junto a Rada musicalizada con “Dedos”, uno de los clásicos que el uruguayo compuso durante su etapa con Tótem.

Con información de Infobae