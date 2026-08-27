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La FIFA aprobó el pedido de AFA sobre los sancionados de la Selección Argentina en el Mundial

La FIFA hizo lugar al pedido de AFA sobre los sancionados de la Selección Argentina de la final del Mundial 2026 contra España.

Redacción

Por Redacción

Leandro Paredes podrá cumplir su sanción en partidos amistosos. (Foto: Clarín Fotografía)

Leandro Paredes podrá cumplir su sanción en partidos amistosos. (Foto: Clarín Fotografía)

La AFA confirmó hoy que la FIFA aprobó el pedido que elevó sobre los jugadores sancionados de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 contra España.

Por los incidentes luego de finalizar el encuentro, Leandro Paredes recibió 10 fechas de suspensión, Nahuel Molina 7, Thiago Almada 1 y Roberto Ayala (ayudante de campo) 3.

El ente del fútbol argentino solicitó que los futbolistas suspendidos cumplan su castigo en «partidos amistosos de clase «A» y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero».

«En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada», informaron.

Esto no significa que la AFA no vaya a apelar las sanciones e intentar que se bajen las suspensiones. Confían en que podrán disminuir las de Paredes y Molina al considerarlas excesivas.

En ese sentido, indicaron que se encuentran «a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia».

En un primer momento, cuando salieron las sanciones, la normativa decía que debían cumplir en partidos oficiales como las Eliminatorias.

Para lo que resta del año, el calendario de la FIFA contempla una ventana del 21 de septiembre al 6 de octubre donde se pueden programar hasta cuatro partidos amistosos y otra del 9 al 17 de noviembre con un máximo dos encuentros.


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La AFA confirmó hoy que la FIFA aprobó el pedido que elevó sobre los jugadores sancionados de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 contra España.

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