Bombazo: Demichelis se va de Mallorca y dirigiría en el futbol alemán

Hace instantes llegó una bomba que impactó en el futbol europeo. Martín Demichelis, que hace unos días había renovado su contrato con Mallorca hasta 2028, pegó el portazo y no continuará en el futbol español.

A falta de confirmación oficial, el DT argentino habría cambiado drásticamente de opinión luego de una llamativa oferta en la Bundesliga. Según Marca, el ex técnico de River fue sondeado para dirigir al RB Leipzig a partir de la próxima temporada.

Demichelis había firmado su continuidad, pero la oferta de Alemania le hizo cambiar de opinión.

Jurgen Klopp, ex técnico de Liverpool y actual asesor del equipo alemán, tiene una relación cercana con el ex futbolista, ya que han compartido diversos momentos en Mallorca, donde el dirigente de 58 años tiene una mansión.

El actual entrenador Ole Werner no tiene asegurada su continuidad en el equipo del energizante, a pesar de terminar en la 3ra posición de la Bundesliga y lograr el objetivo de clasificar a la próxima Champions League.

Con este panorama, Leipzig deberá desembolsar dinero para pagar la clausula de salida de Demichelis y así destrabar su salida del equipo rojinegro. De concretarse, sería un golpe durísimo para Mallorca, que ya había confirmado al DT a fines de mayo con un comunicado que expresaba que el entrenador «apuesta por el proyecto del club bermellón y se compromete con la entidad para las próximas dos temporadas».