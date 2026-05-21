Unter delibera en un nuevo Congreso Extraordinario tras marchar por las calles de Viedma
El encuentro comenzó pasadas las 13:30. La movilización incluyó la entrega de un petitorio en la sede central del Ministerio de Educación.
Pasado el mediodía comenzó un nuevo Congreso Extraordinario de Unter, esta vez en la capital provincial, para analizar próximos pasos y definir la posición ante el último ofrecimiento salarial del Gobierno de Río Negro.
Aquella oferta corresponde al cuatrimestre junio-septiembre y las diferentes seccionales llegaron a la reunión con posturas que varían entre «rechazos» con medidas de fuerza o «insuficientes». Esta semana hubo definiciones de los gremios estatales, que también recibieron la misma oferta, con la aceptación por parte de ATE y el rechazo de UPCN.
Previo al inicio del congreso dirigentes del gremio y delegaciones de las distintas seccionales marcharon por las principales arterias de Viedma para «visibilizar» el reclamo y pretendían la entrega de un petitorio en la sede central del Ministerio de Educación pero no fue recibido por ninguna autoridad y los docentes lo dejaron en la puerta del organismo.
También antes del congreso el gremio dio a conocer un comunicado donde expresó que «la inflación no espera. El costo de vida aumenta todos los meses, pero la propuesta salarial presentada por el gobierno vuelve a consolidar períodos sin recomposición» salarial.
Señaló que «con aumentos, por los promedios del IPC Nacional y de Viedma, que llegan meses después y dando como resultado los salarios congelados para los meses de junio y septiembre, profundizando la pérdida del poder adquisitivo y trasladando el ajuste» sobre los docentes.
Remarcó que «no hay recuperación salarial posible sin actualización permanente, con los impactos sobre las sumas en blanco y sin una verdadera recomposición que contemple, los meses del 2025 y la realidad que atravesamos quienes sostenemos todos los días la Escuela Pública en toda la provincia».
Exigieron «salarios acordes al costo de vida, actualización mensual, recuperación de lo perdido y el pase de todas las sumas al básico. ¡Mes a mes nuestros salarios pierden y el único responsable es el Gobierno!».
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