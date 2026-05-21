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Milton Delgado es seguido desde Europa y podría irse de Boca en el próximo mercado de pases

El mediocampista del Xeneize interesa en tres clubes del Viejo Continente y tiene grandes chances de emigrar en las próximas semanas. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Delgado atraviesa un gran presente y suena en Italia, Inglaterra y Turquía.

Delgado atraviesa un gran presente y suena en Italia, Inglaterra y Turquía.

Boca se prepara para el duelo trascendental por Copa Libertadores frente a Universidad Católica. El Xeneize se medirá ante el equipo chileno el próximo 28 de mayo y debe ganar para meterse en los octavos de final del certamen continental.

Luego de este encuentro, el conjunto de Claudio Úbeda cerrará el semestre y se enfocará de lleno en el próximo mercado de pases. Con la salida confirmada de Exequiel Zeballos, que no llegó a un acuerdo contractual, apareció otro nombre que podría salir por una venta en invierno.

Se trata de Milton Delgado. El mediocampista de 20 años atraviesa un buen presente y es seguido por varios clubes del futbol europeo. Inter, Bournemouth y Besiktas tienen puestos los ojos en el futbolista, aunque son solo sondeos y por el momento no hay ninguna oferta. El juvenil tiene contrato hasta fines de 2028.

Desde la comisión directiva, esperarán si llega alguna propuesta y evaluarán el costo de la misma. Se espera un fuerte mercado de pases del Xeneize, que tiene la gran ilusión de sumar a Paulo Dybala para el segundo semestre de la temporada.

Con respecto a la venta por Zeballos, quien pica en punta para quedarse con el extremo es Napoli. El interés del conjunto italiano no es reciente, ya que estuvo cerca de incorporar al Changuito a principios de año, pero no aceleró por problemas con el Fair Play Financiero.

Se espera que llegue una fuerte oferta cercana a los 6 y 7 millones de dólares, un monto más bajo con respecto a lo propuesto a principios de 2026, ya que solo le quedan seis meses de contrato al jugador de 24 años.


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Boca se prepara para el duelo trascendental por Copa Libertadores frente a Universidad Católica. El Xeneize se medirá ante el equipo chileno el próximo 28 de mayo y debe ganar para meterse en los octavos de final del certamen continental.

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