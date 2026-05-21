La balanza comercial energética fue récord en abril 2026: por Vaca Muerta, Neuquén alcanzó su mejor registro histórico de producción de petróleo

El Ministerio de Economía informó que la balanza comercial energética fue récord en abril 2026. De la mano de Vaca Muerta, Neuquén alcanzó un nuevo registro histórico de producción de petróleo.

Según precisó la Secretaría de Energía de la Nación, Argentina alcanzó los US$ 1.402 millones de superávit energético, el valor mensual más alto desde que se tiene registro.

«Esto fue producto del crecimiento de las exportaciones (+85,9%) y la caída de las importaciones (-45,4%)», precisaron.

Neuquén alcanzó un nuevo récord gracias a Vaca Muerta

La subsecretaría de Hidrocarburos de la provincia informó que, gracias al crecimiento sostenido de Vaca Muerta, la producción de petróleo de Neuquén alcanzó un nuevo récord histórico en abril de 2026, con un registro de 628.924 barriles por día.



El volumen representa un incremento mensual del 3,13% respecto de marzo y un crecimiento interanual del 36,18%. Además, el acumulado entre enero y abril muestra una suba del 32,37% respecto del mismo período del año pasado.

Desde la provincia indicaron que esta suba estuvo impulsado principalmente por el aumento en la producción de las áreas El Trapial Este, La Angostura Sur I, Bajada del Palo Este, La Amarga Chica y Narambuena.

Por otra parte, la producción provincial de gas tuvo una leve disminución del 0,08% respecto a marzo, lo que implica unos 101,19 millones de metros cúbicos diarios Sin embargo, comparado con abril de 2025, se registró un crecimiento del 10,91%, mientras que el acumulado anual refleja una suba del 5,94%.

Asimismo, la producción no convencional alcanzó los 610.664 barriles diarios, equivalentes al 97,10% del total provincial. En gas, la producción no convencional fue de 91,65 millones de metros cúbicos diarios, lo que representa el 90,57% del total.

Más en detalle, precisaron que el shale gas aportó 82,75 millones de metros cúbicos diarios, lo que equivale al 81,78% de la producción total de gas de la provincia, mientras que el tight gas representó 8,90 millones de metros cúbicos diarios, con una participación del 8,79%.