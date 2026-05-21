Se sorteó Roland Garros: quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda

El sorteo de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, determinó un cruce de tenistas argentinos en la primera ronda. Se trata del duelo que llevarán adelante Román Burruichaga y Sebastián Báez, dos tenistas con una irregular temporada.

Por otro lado, los dos máximos favoritos masculinos de la delegación albiceleste ya conocen a sus exigentes rivales para el debut en París. Tomás Martín Etcheverry (23º cabeza de serie) tendrá un estreno complejo frente al portugués Nuno Borges, mientras que Francisco Cerúndolo (25º) protagonizará un duro choque ante el potente neerlandés Botic van de Zandschulp.

Por otra parte, Mariano Navone, que llega al segundo Grand Slam de la temporada en un gran momento, se medirá con el estadounidense Jenson Brooksby, mientras que Francisco Comesaña tendrá como rival al estadounidense Ethan Quinn y Juan Manuel Cerúndolo al británico Jacob Fearnley.

A su vez, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti se cruzarán con oponentes provenientes de la clasificación.

Por último, Facundo Díaz Acosta superó la qualy, por lo que solo resta por definirse su rival en la primera ronda del cuadro principal, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En lo que respecta a la rama femenina, Solana Sierra tendrá un interesante enfrentamiento con la británica Emma Raducanu, quien sorprendió al mundo del tenis con su título en el US Open 2021, aunque luego nunca pudo cosechar grandes resultados.

La otra argentina que podría ingresar al cuadro principal es Lourdes Carlé, que este viernes se enfrentará con la eslovaca Rebecca Sramková en la última ronda de la qualy.

En tanto, Jannik Sinner (1º ATP) y Novak Djokovic (4º) no podrán enfrentarse hasta la final de Roland Garros después de que quedaran ubicados en diferentes lados del cuadro masculino en el sorteo celebrado este jueves.

El italiano, gran favorito al título ante la ausencia por lesión de su rival Carlos Alcaraz, con el que perdió la final el año pasado, iniciará su búsqueda de un primer trofeo en Roland Garros contra el francés Clement Tabur, número 165 del mundo, que participa como invitado de la organización.