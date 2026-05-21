Reforma de la Zona Fría: JSRN apuntó contra Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde por votar «contra los rionegrinos»

El impacto de la media sanción en la Cámara de Diputados a la reforma del régimen de Zona Fría encendió una fuerte polémica política en Río Negro. Desde el oficialismo salieron al cruce de los diputados nacionales por la provincia Aníbal Tortoriello (PRO), Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) y Sergio Capozzi (PRO), acusándolos de priorizar los mandatos partidarios centralistas por encima de las necesidades de la región.

La voz cantante del reclamo la llevó el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Facundo López, quien advirtió que el voto positivo de estos parlamentarios golpea una herramienta fundamental para amortiguar el impacto de las tarifas de gas durante la crudeza del invierno patagónico.

Los ejes de la crítica: obediencia partidaria y tarifas más caras

El dardo político de López apuntó de manera directa contra la figura de Aníbal Tortoriello, a quien acusó de «elegir una vez más obedecer las decisiones políticas de Buenos Aires antes que defender los intereses de Río Negro». En su descargo, el oficialismo provincial remarcó que el voto de los tres representantes en el Congreso representa un golpe directo al bolsillo local, ya que debilita el alcance del subsidio y se traducirá inevitablemente en boletas de gas más caras para miles de familias rionegrinas.

Al mismo tiempo, el legislador apuntó contra la falta de representatividad y calificó como «inadmisible» que dirigentes elegidos por la provincia avalen medidas de ajuste sobre el servicio de calefacción. «Parece que algunos están más preocupados por quedar bien con sus jefes políticos nacionales que por defender a la Patagonia», arremetió.

Desde JSRN insistieron en que el debate por los descuentos en la región no puede reducirse a una «discusión ideológica», recordando que el régimen actual funciona como un escudo vital para jubilados, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos frente a las inclemencias del clima.

«En Río Negro sabemos perfectamente lo que significa afrontar el invierno y el esfuerzo enorme que hacen muchas familias para pagar los servicios», sentenció López. Para cerrar, dejó una dura definición sobre el rol de Tortoriello, Villaverde y Capozzi durante la sesión: «Quienes votan para debilitar ese derecho están claramente lejos de la realidad que viven miles de rionegrinos».