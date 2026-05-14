Otamendi ya eligió: no renovaría en Benfica y llegaría a River después del Mundial

A sus 38 años, Nicolás Otamendi se encuentra en plenitud. Es el capitán del Benfica de José Mourinho y, tal como mencionó el entrenador, se ganó la posibilidad de «elegir su futuro».

El equipo portugués no lo apuró en su decisión y el campeón del mundo ya les comunicó su elección, a falta de un partido para el cierre de la temporada: Otamendi no renovará su contrato, que vence el 30 de junio de 2026, y se irá en condición de libre.

De esta manera, el defensor tiene todo encaminado para cumplir su sueño: vestir la camiseta de River Plate, club del cual es fanático.

Así lo aseguró Récord, un diario portugués: «Tiene vía libre para fichar por River Plate». De esta manera, Otamendi disputaría su cuarto y último Mundial con la Selección Argentina y luego se sumaría al Millonario como un flamante refuerzo.

Sin dudas, el defensor se iría por la puerta grande del Benfica. En seis temporadas con las Águilas, acumula 280 partidos, 18 goles y cuatro títulos.

El próximo sábado 16 de mayo sería su despedida: su equipo visitará a Estoril por la última fecha de la Primeira Liga. Será un adiós lejos de su gente, ya que su último partido en el Estadio Da Luz fue el lunes 11 de mayo, cuando todavía no estaba confirmada su decisión.

Aunque seguramente haya otros equipos interesados en contar con sus servicios, el camino parece allanado para el Millonario, que ya reconoció públicamente su interés en el defensor. De esta manera, Otamendi volvería al fútbol argentino después de su paso por Vélez, club en el que se formó y del que se marchó en 2010 rumbo al Porto, y se sumaría al grupo de campeones del mundo que integran el plantel riverplatense: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña.