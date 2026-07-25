Franco Colapinto terminó 14° en la última práctica libre del GP de Hungría

Luego de un viernes difícil, Franco Colapinto completó la práctica libre 3 del Gran Premio de Hungría. El argentino finalizó en la 14° posición y su compañero Pierre Gasly fue 12°. El más rápido de la sesión fue Lando Norris.

La primera jornada del fin de semana no fue la deseada para Franco, ya que no corrió la primera práctica por ceder su auto a Paul Aron, piloto de reserva, y en la segunda sufrió su primer choque de la temporada en la mitad del entrenamiento y no pudo completarlo por daños en su monoplaza.

Tras este inesperado inconveniente, Colapinto fue el primer piloto en salir a la pista en Hungaroring este sábado. El piloto de 23 años comenzó la prueba con neumáticos blandos. Luego de 20 minutos, modificó las gomas y pasó a medios para probar distintas estrategias de clasificación. Alpine aprovechó la sesión para practicar distintos ritmos de carrera. En total dio 30 vueltas y fue el piloto que más giró en el primer turno.

Colapinto cerró con buenas sensaciones la práctica de este sábado.

La prueba estuvo cortada por un incidente de Checo Pérez (Cadillac), que quedó parado en plena pista por inconvenientes en su monoplaza, lo que derivó en una bandera roja.

A falta de cinco minutos para el cierre, el pilarense marcó su mejor registro del día y del fin de semana: 1:20.055, a menos de tres décimas de su compañero Gasly (1:19.723). El más rápido fue Lando Norris (McLaren), con un tiempo de 1m17s939. Lo siguieron Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes).

El próximo desafío para Colapinto será la clasificación, prevista para las 12:00, que determinará la parrilla de salida para la carrera de este domingo. El objetivo será meterse en Q3 y salir en los primeros 10 lugares. En Hungría, el argentino buscará sumar por tercera fecha seguida tras conseguir puntos en Silverstone y Bélgica.

Horarios del Gran Premio de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 2 – 12:00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3 – 07:30

Clasificación – 11:00

Domingo 26 de julio