Javier Milei y su agenda este fin de semana: de su viaje a Brasil al regreso para inaugurar La Rural

Javier Milei ya se encuentra en Brasil. El viernes por la noche aterrizó en San Pablo con el objetivo de fortalecer sus lazos internacionales. Sin embargo, su encuentro no será con el mandatario Lula da Silva, sino con el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, en un nuevo gesto de acercamiento a la derecha regional.

La agenda del libertario estará cargada de actividades este fin de semana, ya que luego de su breve visita al país vecino, regresará a la Argentina para encabezar el acto inaugural de La Rural.

La agenda de Javier Milei en Brasil y su regreso al país

El presidente partió a San Pablo acompañado del canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La visita forma parte de una serie de viajes al exterior que el Presidente realizará durante las próximas semanas para reunirse con referentes de la derecha latinoamericana y consolidar su posicionamiento como uno de los principales líderes de ese espacio político a nivel internacional.

La importancia que el Gobierno le asignó a la visita quedó reflejada en la decisión de postergar hasta el domingo la participación de Milei en el acto de la Expo Rural, que tradicionalmente se realiza los sábados.

La actividad central comenzará este sábado a las 9.30 en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Allí, el mandatario argentino será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares.

Luego se realizará la ceremonia de imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el Estado de San Pablo.

A las 11 participará del acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro. Tras esto se prevé un discurso del presidente de la Nación.

Su visita en Brasil terminará a las 14, cuando Javier Milei junto a su comitiva tomen el velo de regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda presidencial continuará el domingo cuando el mandatario encabece el acto central de la Exposición Rural de Palermo.

Según lo detallado desde la organización, antes de los discursos desfilarán los grandes campeones de las distintas razas, la maquinaria agrícola, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas.

El discurso del presidente está programado para las 12:20. Según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, no se esperan grandes novedades.

Más allá de las bajas expectativas sobre las medidas que pueda comunicar, algunos sectores apuntan a la eliminación del 5% de los derechos de exportación que todavía paga la carne vacuna de novillo. Esta decisión tendría un costo fiscal cercano a los US$ 130 millones este año. Las miradas también están puestas en los tributos al comercio exterior de granos, el segmento de mayor peso económico dentro del sector agropecuario.

En mayo pasado, el Ejecutivo anunció una baja en las retenciones al trigo y la cebada, junto con una reducción gradual a partir de enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

Desde el sector ruralista señalan que, aunque el cronograma ya está definido, el presidente podría aprovechar su presentación en La Rural para acelerar alguna de esas rebajas.

Con información de Noticias Argentinas