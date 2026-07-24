Arruabarrena piensa en cambios para el debut de Boca en el Clausura ante Deportivo Riestra

Leonel Flores es uno de los juveniles que el Vasco tiene muy en cuenta. (AP Photo/Gustavo Garello)

Luego de la victoria por 1 a 0 ante O’Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, Boca comenzó una intensa seguidilla de partidos. De aquí al 9 de agosto, el Xeneize disputará cinco partidos, por lo que Rodolfo Arruabarrena deberá dosificar los minutos de su plantel para no provocar desgaste y lesiones.

Es por esto que, de cara al debut por el torneo Clausura ante Deportivo Riestra, el Vasco planea realizar al menos tres modificaciones con respecto al once que venció al conjunto chileno.

En el posible equipo que parará Arruabarrena, habría un cambio por línea para visitar a Riestra. En defensa Dylan Gorosito le dejaría su lugar a Malcom Braida. Pese a que el lateral surgido de las inferiores hizo un buen partido ante O’Higgins, el entrenador no quiere arriesgarlo teniendo en cuenta que aún no se sabe si Leandro Lozano llegará para el partido de vuelta.

Igualmente, en la última línea no se descarta otra modificación. Tanto Lautaro Di Lollo como Marco Pellegrino tienen chances de ser titulares y remplazar a Nicolás Figal o Ayrton Costa respectivamente.

Luego de la desgastante semana de Leandro Paredes, que el domingo jugó la final del Mundial con la Selección Argentina, el lunes viajó al país y, tras dos entrenamientos en Boca, disputó los 90 minutos ante O’Higgins, Arruabarrena lo obligó a tomarse dos días de descanso, motivo por el cual el capitán no será de la partida en el Guillermo Laza. Su lugar lo ocuparía Santiago Ascacíbar, quien no fue titular este jueves.

En la delantera el que saldría es Sebastián Villa. El colombiano, de más que correcto redebut con la camiseta de Boca, terminó acalambrado en los dos gemelos y el entrenador quiere preservarlo para el partido de vuelta por Copa Sudamericana.

Alan Velasco y Kevin Zenón pelean por un lugar, pero el surgido de las inferiores de Independiente parece tener un poco más de chances.

De esta manera, el once de Boca para enfrentar a Deportivo Riestra el próximo domingo sería: Álvaro Montero en el arco; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda en la mitad de la cancha; y la delantera estaría conformada por Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.