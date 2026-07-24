River estrena su defensa mundial ante Barracas Central: formaciones, horario y TV

Reencuentro en el Millonario. Campeones de Qatar, Otamendi y Acuña serán socios defensivos del Millo en el debut del Clausura. (@riverplate)

Nicolás Otamendi se dará el gusto de ponerse la camiseta de River y de armar una defensa de Selección en el River de Chacho Coudet. Este sábado a las 19:15, debutará con la banda roja y armará un cuarteto que promete con el retornado Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta -no fue mundialista pero sí vistió la Albiceleste- y el Huevo Marcos Acuña. Mejor, imposible.

Es cierto que necesitará rodaje, pero a partir de su defensa, el Millonario buscará recuperar su imagen, luego de dos golpes inesperados. Hace un par de meses, la final perdida ante Belgrano, y la semana pasada, el 1-3 ante Aldosivi que lo dejó, muy rápido, afuera d el Copa Argentina.

La vuelta al Monumental, después de dos golpes

Ahora es el turno del torneo Clausura de la Liga Profesional y la primera función será esta tarde-noche ante Barracas Central. Seguramente el Monumental “hablará” en la previa y habrá que ver cómo reacciona el equipo del Chacho Coudet.

Del medio hacia adelante se anuncian las presencias de Mauro Arambarri y del canterano Lautaro Pereyra; mientras que adelante se dará la vuelta de Rafael Santos Borré, el máximo goleador de la era Gallardo, quien hará dupla con Facundo Colidio. Será una prueba de fuego ante un rival que, como es habitual, se refuerza como puede, pero suele poner piedras en el camino. De movida, tendrá un nuevo director técnico porque Damián Ayude tomó la posta del Rubén Darío Insúa.

Los números previos no lo favorecen porque visitó cuatro veces el estadio de Núñez y cayó en todas, con 13 en contra y apenas 1 a favor. El Guapo incorporó a Juan Barbieri y a Elías Pereyra, aunque ninguno sería titular esta tarde. Además, sufrió la baja de Facundo Bruera, clave en la ofensiva. De movida, Ayude arrancará el partido con un 5-3-2.

90 minutos claves

Se vienen 90 minutos que prometen en el Monumental y el que estará bajo presión será River, cuya dirigencia tomó una drástica decisión de cambiar la mitad del plantel. En las últimas horas, los “apartados” fueron noticia y al mismo tiempo se concretó la llegada de otro campeón del mundo de Qatar: Ángel Correa.

Coudet tiene el refuerzo que tanto quería: Angelito Correa. (@riverplate)

Dicen que vendrán más estelares, pero mientras tanto hay que sumar y, especialmente, encontrar un mejor rendimiento. Coudet y sus muchachos saben que están en deuda y hoy, con esa defensa mundial, buscarán empezar con el pie derecho para olvidar los golpes de los últimos meses.

Formaciones, horario y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Monumental

Hora: 19.15.

TV: TNT Sports Premium

