Bombazo: Marco Ruben vuelve del retiro para ser futbolista de Rosario Central

Esta mañana el futbol argentino se paralizó por una noticia que impactó a propios y extraños. A través de un video publicado en las redes sociales titulado «Nunca me fui«, Rosario Central anunció el regreso de Marco Ruben, ídolo del Canalla.

El máximo goleador de la historia de Rosario Central (106 goles en 283 partidos) regresa al futbol de manera impensada. El delantero de 39 años colgó los botines por primera vez en mayo de 2022. Luego, volvió al club de sus amores en 2024 con la latente vuelta de Di María que en ese momento no se terminó concretando. Solo jugó seis meses y se retiró por segunda vez.

Ahora se volverá a poner la camiseta de su vida, en un año lleno de desafíos para el Canalla, donde volverá a disputar la Copa Libertadores. Su llegada se da por el deseo de volver a compartir plantel con Ángel Di María, con quien jugó en 2006, en los inicios del Fideo.

En el plantel actual competirá con Alejo Véliz y Enzo Copetti, los centrodelanteros del equipo. Aunque vale destacar que Véliz se irá de Central a mitad de año, lo que le daría una buena chance de ser titular a Ruben.

En las próximas horas, el futbolista sellará su vínculo con la institución rosarina y comenzará una puesta a punto en el Predio de Arroyo Seco, con el objetivo de estar disponible para Jorge Almirón lo antes posible.