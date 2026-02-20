Estudiantes despidió a Eduardo Domínguez con una victoria ante Sarmiento y el liderazgo en la zona A del Apertura

Estudiantes derrotó 1 a 0 a Sarmiento, como local, por la sexta fecha del Torneo Apertura. En una jornada cargada de emoción por la despedida del entrenador Eduardo Domínguez, quien continuará su carrera deportiva en el fútbol brasileño.

Tras conquistar cinco títulos en tres años, el ciclo del técnico llegó a su fin con un triunfo que reflejó la identidad competitiva que logró consolidar en el club. El equipo respondió dentro del campo y le regaló una última victoria que además lo mantiene en lo más alto de la tabla.

El gol de Alexis Castro en el triunfo de Estudiantes

¡¡PUCHITO ROMPIÓ EL ARCO!! ¡¡EXCELENTE PEGADA DE ALEXIS CASTRO PARA MARCAR EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE SARMIENTO!!



El encuentro mostró desde el inicio la diferencia entre ambos. Sarmiento apenas inquietó en el arranque con una acción aislada de Diego Churín, pero rápidamente el control pasó a manos del Pincha.

A los 30 minutos, un error en la salida visitante derivó en un remate lejano de Alexis Castro que salió apenas desviado. En el tramo final del primer tiempo apareció la figura de Javier Burrai, quien sostuvo el empate con intervenciones decisivas ante Fabricio Pérez y dos intentos consecutivos de Guido Carrillo tras una buena combinación con Joaquín Tobio Burgos.

El dominio local encontró justicia en el comienzo del complemento. A los cinco minutos, Pérez desbordó por derecha y lanzó un centro preciso que Castro conectó de volea para marcar el único gol de la tarde. Con la ventaja, el conjunto dirigido por Domínguez manejó los tiempos y evitó cualquier reacción rival.

Sarmiento adelantó líneas pero generó poco. Antes del gol había tenido su ocasión más clara con un remate de Santiago Salle que dio en el palo, aunque luego quedó neutralizado. Estudiantes pudo ampliar la ventaja con un potente disparo de Carrillo y un cabezazo de Leandro González Pírez que salió desviado.