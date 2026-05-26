Boxeo en Aluminé: festejo local en la pelea de fondo y gran rendimiento de los pupilos de Narváez

Figueroa le ganó a Contreras, en una de las preliminares. (Gentileza)

Con la disputa de peleas, se llevó a cabo el festival de boxeo amateur en el club Aluminé. Los mejores exponentes de la región y tres refuerzos que llegaron desde Trelew, junto al excampeón del mundo, Omar El Huracán Narváez, le dieron forma a una gran noche de puños en la ciudad de la cordillera neuquina.

Para los locales fue una velada ideal porque el crédito de la ciudad, Aarón Lican, superó por puntos a Ezequiel Guíñez, de Cutral Co y festejó en el combate de fondo. Alentado por su público, Lican no dejó dudas y fue superior a lo largo de los cuatro asaltos.

En el semifondo, León Blacetti venció al zapalino Ailton Soto; mientras que los tres pupilos del Huracán se llevaron la victoria de Aluminé. Incluso, dos de ellos, Alexis Contini y Jeremías Almonacid, lograron los únicos triunfos antes del límite: Referí Suspende Combate (RSC).

El festival fue organizado por MAS Producciones y contó con la fiscalización de la Federación Neuquina de Boxeo, cuyos dirigentes anunciaron más veladas en el interior de la provincia, durante los próximos meses.

El Huracán Narváez, invitado de lujo en el festival de Aluminé. (Gentileza)

Todos los resultados

Fondo y semifondo

Aarón Lican (Aluminé), por puntos a Ezequiel Guíñez (Cutral Co)

León Blacetti (Plottier), por puntos a Ailton Soto (Zapala)

Preliminares

Alexis Huechucura (Neuquén), por puntos a Matías Miranda (Cutral Co)

Abril Ceballos (Zapala), por puntos a Mía Morena Quintulaf (Neuquén)

Uriel Carmona (San Martín de los Andes), por puntos a Alejandro Quinteros (Cutral Co)

Alexis Contini (Trelew), por RSC a Guido González (Cipolletti)

Roberto Salazar (Plottier), por puntos a Leonel Castro (Junín de los Andes)

Jeremías Almonacid (Trelew), por RCS a Miguel García (Cipolletti)

Matías Suazo (San Martín de los Andes), por puntos a Paulo Rosales (Junín de los Andes)

Valentín Figueroa (Trelew), por puntos a Diego Contreras (Cipolletti)