Boxeo en Aluminé: festejo local en la pelea de fondo y gran rendimiento de los pupilos de Narváez
Aarón Lican le ganó por puntos a Ezequiel Guíñez en el cierre del festival. Los tres púgiles del Huracán se llevaron la victoria.
Con la disputa de peleas, se llevó a cabo el festival de boxeo amateur en el club Aluminé. Los mejores exponentes de la región y tres refuerzos que llegaron desde Trelew, junto al excampeón del mundo, Omar El Huracán Narváez, le dieron forma a una gran noche de puños en la ciudad de la cordillera neuquina.
Para los locales fue una velada ideal porque el crédito de la ciudad, Aarón Lican, superó por puntos a Ezequiel Guíñez, de Cutral Co y festejó en el combate de fondo. Alentado por su público, Lican no dejó dudas y fue superior a lo largo de los cuatro asaltos.
En el semifondo, León Blacetti venció al zapalino Ailton Soto; mientras que los tres pupilos del Huracán se llevaron la victoria de Aluminé. Incluso, dos de ellos, Alexis Contini y Jeremías Almonacid, lograron los únicos triunfos antes del límite: Referí Suspende Combate (RSC).
El festival fue organizado por MAS Producciones y contó con la fiscalización de la Federación Neuquina de Boxeo, cuyos dirigentes anunciaron más veladas en el interior de la provincia, durante los próximos meses.
Todos los resultados
Fondo y semifondo
Aarón Lican (Aluminé), por puntos a Ezequiel Guíñez (Cutral Co)
León Blacetti (Plottier), por puntos a Ailton Soto (Zapala)
Preliminares
Alexis Huechucura (Neuquén), por puntos a Matías Miranda (Cutral Co)
Abril Ceballos (Zapala), por puntos a Mía Morena Quintulaf (Neuquén)
Uriel Carmona (San Martín de los Andes), por puntos a Alejandro Quinteros (Cutral Co)
Alexis Contini (Trelew), por RSC a Guido González (Cipolletti)
Roberto Salazar (Plottier), por puntos a Leonel Castro (Junín de los Andes)
Jeremías Almonacid (Trelew), por RCS a Miguel García (Cipolletti)
Matías Suazo (San Martín de los Andes), por puntos a Paulo Rosales (Junín de los Andes)
Valentín Figueroa (Trelew), por puntos a Diego Contreras (Cipolletti)
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