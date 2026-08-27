Una participante de Popstars volvió a olvidarse la letra y esta vez no pudo salvarse

Volvió a olvidarse la letra y esta vez no la salvaron.

Morena Orellana no logró superar la tercera etapa de Popstars. La participante volvió a tener problemas durante su presentación, olvidó parte de la letra y además enfrentó dificultades de afinación, por lo que esta vez no consiguió avanzar en el certamen.

Su eliminación se produjo luego de una segunda etapa en la que había protagonizado uno de los momentos más emotivos del programa. En aquella oportunidad, Morena sufrió una crisis en pleno vivo y fue asistida por Ángela Torres, quien decidió darle una nueva oportunidad.

El día que Ángela Torres salió a rescatarla

Morena había llegado al programa con una historia de vida marcada por la música que heredó de su abuelo. Según contó, fue recién después de la muerte de él cuando pudo animarse a dedicarse de lleno al canto.

En la segunda etapa del certamen eligió interpretar “Algo más”, de La Quinta Estación. Sin embargo, al llegar al estribillo quedó en blanco y permaneció en silencio.

El jurado advirtió rápidamente que algo no estaba bien. Morena comenzó a quebrarse y Ángela Torres intentó contenerla desde su lugar.

“¡No, no me llores!”, le pidió la artista.

Pero la crisis fue creciendo y Ángela decidió levantarse de su asiento para acercarse a la participante. “¡Vos podés!”, le expresó mientras intentaba calmarla.

Al abrazarla, la jurado notó que Morena estaba temblando y hasta le ofreció permanecer a su lado durante la audición. Sin embargo, la concursante rechazó la propuesta y decidió intentar continuar sola.

Una nueva oportunidad que no pudo aprovechar

Morena retomó la canción, aunque volvió a trabarse por olvidarse la letra. A pesar de las dificultades, consiguió terminar su presentación y quedó a la espera de la decisión del jurado.

Contra todo pronóstico, Ángela Torres decidió darle una nueva oportunidad y la participante avanzó a la siguiente instancia.

“Te estamos dando otra oportunidad. Creo que tenés una voz preciosa y entendemos que estabas nerviosa. Así que no nos defraudes la próxima”, le advirtió la jurado.

Torres también le prometió que trabajarían juntas para superar los nervios y ayudarla a ganar confianza sobre el escenario.

“Vamos a trabajar juntas para superar esos nervios y vamos a construir herramientas para que te puedas parar firme y muestres ese talento que tenés. Yo confío en vos”, le dijo.

Sin embargo, en la tercera etapa Morena volvió a enfrentarse a las mismas dificultades. El olvido de la letra y los problemas de afinación terminaron complicando su actuación y, esta vez, el jurado no le dio una nueva oportunidad.