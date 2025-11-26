Los cuartos de final tienen programa confirmado: Boca va el domingo y Racing, el lunes

La Liga Profesional de Fútbol publicó la agenda deportiva con el cronograma correspondiente a los cuartos de final del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, que abarcarán desde el sábado 29 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

El primer enfrentamiento será entre Central Córdoba ante Estudiantes de La Plata, el sábado 29 a las 21:30 horas, en el estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero. El Pincha ya realizó el descargo correspondiente y espera a la resolución del Tribunal de Disciplina, luego del polémico pasillo hecho ante Rosario Central.

El Pincha y Central Córdoba jugará el primer duelo de cuartos. (Archivo FBaires)

El domingo 30 a las 18:30, La Bombonera será testigo de la eliminatoria entre Boca y Argentinos Juniors. El Xeneize está en levantada y acumula cinco triunfos consecutivos, mientras que el Bicho logró una gran victoria frente a Vélez en Liniers y buscará dar el golpe nuevamente.

Los otros dos partidos se disputarán el lunes 1 de diciembre: a partir de las 17 se verán las caras Barracas Central y Gimnasia; mientras que a las 21:30 será el turno de Racing, que espera rival. Lo conocerá está noche cuando se midan Lanus y Tigre. Si hay victoria Granate, el duelo con la Academia será en La Fortaleza; si el que gana es Tigre, el duelo entre el Matador y la Albiceleste será en el Cilindro.

El programa de cuartos de final

Sábado 29 de noviembre

21.30 | Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

18.30 | Boca (1A) – Argentinos (5B)

Lunes 1 de diciembre

17.00 | Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)

21.30 | Racing (3A) – Lanús (2B) o Tigre (7A)