Buenas y malas para Arruabarrena en Boca: recuperó un jugador, pero se lesionó otro antes de visitar a O’Higgins

Leandro Lozano se recuperó de su molestia y está disponible para la vuelta ante O'Higgins. (Foto: @bocajrs)

Rodolfo «Vasco» Arruabarrena afina los últimos detalles para la visita de Boca a O’Higgins, este jueves 30 de julio desde las 21:30 en Rancagua, Chile, por la revancha del repechaje de la Copa Sudamericana.

El entrenador recibió una buena y una mala noticia en la práctica de este martes. Por un lado, recuperó al lateral derecho Leandro Lozano y, por el otro, Carlos Palacios volvió a resentirse y será baja.

Lozano había sufrido una distensión muscular en una práctica, lesión que lo dejó afuera del duelo copero en la Bombonera y de la primera fecha del Torneo Clausura ante Deportivo Riestra. Sin embargo, ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico y podría ser titular este jueves, aunque pelea el puesto con Dylan Gorosito.

La situación de Palacios es distinta. El volante chileno, que regresó ante Sarmiento por la Copa Argentina luego de siete meses de inactividad por una lesión en la rodilla, presentó una sobrecarga en el músculo pectíneo derecho, una molestia ubicada en la parte superior interna del muslo, cerca de la ingle.

Por esa razón, ya se había perdido el encuentro de ida frente a O’Higgins y el debut ante el Malevo. En Boca confiaban en que pudiera integrar la lista de convocados para el viaje a Chile, pero se resintió de la molestia durante la práctica de este martes y volverá a quedar al margen.

Además, otro que podría reaparecer en la nómina es Milton Giménez. El centrodelantero dejó atrás una lesión en el aductor derecho y asoma como una alternativa para Arruabarrena, al menos desde el banco de suplentes.