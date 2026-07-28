Tragedia en San Antonio Oeste: murió un nene de 12 años tras quedar atrapado en el incendio de una casa

Este 28 de julio se registraron tres muertes en la región, una de ellas fue en San Antonio Oeste y dejó como víctima fatal a un nene de tan solo 12 años. El pequeño murió tras quedar atrapado en el incendio de su casa, lamentablemente no lograron rescatarlo a tiempo.

En el lugar se montó un operativo para esclarecer lo sucedido, pero se logró confirmar que el fuego se originó por una salamandra que la familia utilizaba para calefaccionar la vivienda.

Trágico incendio en San Antonio Oeste: dónde fue y cómo se originó el fuego

El trágico episodio ocurrió este martes, minutos después de las 7, en una vivienda ubicada en el barrio La Loma, un sector cerca a la zona conocida como La Toma de San Antonio Oeste.

Según la información que pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, en la casa afectada vivían cerca de diez personas, todas integrantes de un mismo grupo familiar compuesto por el propietario, la pareja, sus hijos y cinco nietos.

De acuerdo a la declaración preliminar del dueño de la casa, la familia utilizaba una salamandra a leña para calefaccionarse y el fuego se habría originado de manera accidental cuando una prenda de vestir que habían puesto a secar, cayó sobre la estufa. Cuando se percataron del hecho, los adultos presentes intentaron sofocar las llamas por sus propios medios, pero el fuego terminó avivándose y se propagó rápidamente por la estructura. Como consecuencia del hecho, un niño de 12 años no pudo salir del lugar ni ser rescatado a tiempo.

Efectivos de la Policía de Río Negro y Bomberos de San Antonio Oeste trabajaron en el lugar para controlar el incendio, una intervención que duró varios minutos. También intervino el médico policial, que señaló que el pequeño presentaba «impregnación en las fosas nasales», lo que indicaría una posible muerte por inhalación de monóxido de carbono.

No obstante, la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, a cargo del fiscal Gustavo Arbués, solicitó la realización de la autopsia correspondiente para determinar las causas de muerte con exactitud. Esta medida pericial se llevará a cabo entre la tarde de este martes y la mañana del miércoles.