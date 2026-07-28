Vuelve el Tren Patagónico: se reanudan los servicios entre Viedma y Bariloche

El Tren Patagónico que conecta la estepa y la cordillera vuelve a funcionar con salidas regulares los viernes y domingos entre Viedma-Bariloche. Foto: Marcelo Ochoa

Tren Patagónico confirmo el restablecimiento del servicio Viedma-Bariloche a partir del viernes 31 de julio, tras la reparación de la infraestructura ferroviaria dañada por el descarrilamiento ocurrido el pasado 17 de julio.

Con el regreso de la formación, la conexión ferroviaria recuperará su funcionamiento habitual los días viernes y domingos, tras una interrupción que se extendió durante casi dos semanas y obligó a cancelar tres servicios en plena temporada alta.

El accidente y la reconstrucción de las vías

La suspensión se produjo después de que el tren impactara contra bovinos a la altura del kilómetro 95 de la traza, un accidente que dejó más de 70 metros de vías destruidas y la evacuación de 130 pasajeros que se encontraban abordo.

Tras el siniestro, la empresa debió desplegar un operativo especial para trasladar por vía terrestre a quienes tenían previsto viajar hacia Bariloche, incluidos los 60 pasajeros que esperaban abordar en San Antonio.

En este sentido, el gerente comercial de Tren Patagónico, Darío Dukart, señaló que desde el primer momento la prioridad fue recuperar la locomotora y reconstruir el sector de vías afectado.

Además, agradeció al equipo que se encontraba trabajando en la zona pese a las condiciones climáticas desfavorables para acelerar el restablecimiento del servicio de forma segura.

El Tren Patagónico vuelve a su funcionamiento habitual este viernes 31 de julio, tras la recuperación de las vías. Foto: Marcelo Ochoa

A través de un comunicado, Tren Patagónico también agradeció «la comprensión, la paciencia y el acompañamiento» de los pasajeros durante la suspensión y reafirmó su compromiso de brindar «un servicio seguro, confiable y de calidad» entre la costa atlántica y la cordillera rionegrina.

El tren mantendrá su cronograma habitual, partiendo los viernes desde Viedma y regresando el domingo desde Bariloche con una duración aproximada de 18 horas.