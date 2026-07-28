Felipe Pigna, Carlos Sklair estarán en el 4° festival del Libro y la Expo Vocacional de Cutral Co

El escritor de reconocida trayectoria nacional e internacional, Felipe Pigna será uno de los invitados principales en la 4° edición del festival del Libro y la Expo Vocacional que se hará desde el 6 al 8 de agosto, en Cutral Co. Se sumarán el investigador Carlos Sklair y la escritora Claudina Kutnowski. Habrá propuestas artísticas para niños. Todo será con entrada libre y gratuita.

Todo se concentrará en el Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co y las charlas orientadas a docentes brindarán puntaje.

La grilla de actividades de la nueva edición de la propuesta que organiza la subsecretaría de Cultura y Educación de Cutral Co, junto a los Institutos de Formación Docente N° 1 y N° 14, fue anunciada este martes. La feria del libro quedará inaugurada el jueves 6 de agosto y se extenderá hasta el sábado 8, en Cutral Co.

«El mundo en Letras», tal es la consigna de la actividad, tendrá el jueves 6 y viernes 7, la obra «Un sueño loco», ideado por bibliotecarios para las niñas y niños. Habrá personajes favoritos de cuentos populares estarán reunidos a través de una obra musical. Están invitados todos los jardines de la comarca petrolera y salir así un momento de las pantallas, explicó la bibliotecaria Mónica.

El viernes 7, desde las 19, se contará con la presencia de Carlos Sklair. El investigador y docente brindará una capacitación denominada «La educación como artesanía de recomienzos», que otorgará puntaje docente.

El profesor de IFD N° 14 Franco Solavagione subrayó que es un «pedagogo y filósofo de muy destacada trayectoria por lo que desde el profesorado de Filosofía trabajamos para que se concrete su visita» junto a la subsecretaria de Cultura, Cintya Ferreira Mesa.

El anuncio de la grilla de actividades se hizo hoy en el IFD N° 1 de Cutral Co (Foto: gentileza)

«Para nuestra comunidades educativa nos llena de orgullo su visita porque es una palabra autorizada en el campo de la filosofía, la educación y principalmente, una palabra inspiradora para quienes somos educadores y maestros», concluyó. Para confirmar el lugar en la capacitación se hará una inscripción previa mediante un formulario.

El sábado 8, desde las 16, estará Claudina Kutnowski que presentará Inteligencia Laboral. Entre las referencias de este libro figura que en «un mundo donde los cambios son más rápidos que nuestra capacidad de procesarlos, la reinvención es un a práctica de salud mental y de supervivencia emocional».

Pigna presentará «76»

Para el cierre de las tres jornadas llegará el historiador y escritor Felipe Pigna, quien presentará «76, la crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre», su último libro.

La llegada a Cutral Co del docente de Historia y que tiene obras como la serie de Los mitos de la historia argentina; la biografía de Manuel Belgrano; los ciclos audiovisuales que repasan los hechos históricos más rascendentes del país, será el sábado a las 19. Se espera una amplia convocatoria de público.

En la presentación de las actividades, el intendente Ramón Rioseco subrayó que «nos sentimos muy contentos y orgullosos que podamos trabajar juntos, sin que nos divida nada sabiendo que nos une los niños y jóvenes. Nos ponemos todos de acuerdo, la Provincia, las escuelas, los niños, los profes».

Capacitaciones para docentes

Desde el CeDIE, Iván Nicola destacó que la propuesta para docentes, se diagramó para el jueves, bajo el título de «Mediando lecturas«, para el que se debe hacer inscripción mediante formularios.

Nicola destacó el esfuerzo municipal que «no es menor apostar en estas acciones que, en un momento, donde a nivel nacional está siendo atacado el ecosistema del libro que busca desregular el precio del libro y que sería catastrófico para los pequeños libreros, editoriales y escritores», acotó.

En esta edición también estará la Expo Vocacional que permitirá a las instituciones educativas públicas y privadas poner a disposición la oferta que tienen para el ciclo 2027.